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Медведев одержал победу над Вердаско и вышел в полуфинал турнира в Монпелье

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP 250 в Монпелье.

Сегодня спортсмен из РФ обыграл в двух сетах Фернандо Вердаско из Испании. Встреча между спортсменами, которая длилась 1 час 2 минуты, завершилась со счетом 6:3, 6:3.

В активе Медведева 8 эйсов, 1 двойная ошибка, 31 удар навылет, 22 невынужденные и 4 реализованных брейк-пойнта из четырех. Вердаско выполнил один эйс, допустил одну двойную, сделал 10 виннерсов, 16 невынужденных и использовал один брейк-пойнт из трех.

За выход в полуфинал россиянин поспорит с французом Жо-Вильфридом Тсонга.

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