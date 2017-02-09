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Дмитрий Губерниев: Бессеберг взял Фуркада за руку и повел обратно, как нашкодившего пятиклассника

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о поведении французского биатлониста Мартена Фуркада, который во время смешанной эстафеты столкнулся с россиянином Александром Логиновым, а позже проигнорировал награждение сборной России, которая завоевала бронзу. 

«Хочется пожелать иным нашим специалистам глаза протереть. Даже те, кто не очень здорово видит или разбирается в биатлоне, разглядели усилие и насилие Фуркада. Он демонстративно поджидал Логинова и дальше сделал так, чтобы Александр упал. Сделал это эффектно, легко и подло. Когда Шипулин раньше жестко против Франции выступал – вспомните Поклюку двухлетней давности, – бедные французы, утирая слезы говорили: «Какие мы несчастные, какой негодяй Шипулин, что позволяет вот так себя вести». А сейчас когда Фуркад на финише обернулся… Что он с Шипулиным по разные стороны баррикад на протяжении 30 лет? Что это, война клана Сопрано?! Очень странно.

Антон заслужил горячие аплодисменты и уважение со стороны СМИ. Приятно, когда девиз мушкетеров – французский девиз – «Один за всех и все за одного» принадлежит сборной России. Австрийские слабаки-телевизионщики не показали, как наши отказались пожимать Фуркаду руку. Европа спасовала. Ребята, надо было держать картинку! Шипулин с Логиновым имели право не подавать руки Фуркаду. Когда француз решил, что ему не очень ловко находиться на пьедестале, Бессеберг взял его за руку и повел обратно, как нашкодившего пятиклассника», – приводит слова Губерниева официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

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