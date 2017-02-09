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«Звезда» крупно обыграла «Университет» в Ижевске

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«Звезда» одержала победу над «Университетом» из Ижевска (37:24) в матче женской суперлиги.

Самым результативным в составе подмосковной команды стала капитан Виктория Климанцева, забившая семь голов. Шесть точных бросков на счету правой крайней Марии Галай.

«Звезда» одержала восьмую победу в 14 матчах чемпионата и занимает пятое место в турнирной таблице. «Университет» с пятью очками идет на дестом месте.

Напомним, накануне команды играли в рамках ¼ финала Кубка России, и «Звезда» также была сильнее.

Суперлига

Женщины

«Университет» (Ижевск) – «Звезда» (Московская область) – 24:37 (10:17)

«Университет»: Пойлова (8/35), Плугина (2/12); Харская (1), Вахрушева, Сурнина, Тургенева (9), Дозморова (1), Трухина (3), Закиуллина, Кандакова, Чужанова (4), Кудряшева (2), Обуховская, Таран (4).

«Звезда»: Тиханова (1/3), Шулега (10/32); Иванова, Закордонская, Винюкова (3), Климанцева (7), Галай (6), Листопад (3), Одрузова (1), Курбанова (1), Никитина (5), Алексеева (2), Илларионова (2), Дудина, Амельченко (2), Шукалова (5).

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