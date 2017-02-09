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Димитрис Итудис: ЦСКА победил одну из лучших команд Евролиги за счет цифр и желания

Источник:  ПБК ЦСКАКомментарии

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своей команды над «Црвеной Звездой» в матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

«Поздравляю команду, мы были лучше сегодня. С самого начала мы хорошо играли как в нападении, так и в защите, несмотря на то, что пропустили 26 очков в первой четверти. 

Мы хорошо держали дистанцию, создавали пространство, сделали 27 результативных передач, почти вдвое превзошли соперников по рейтингу эффективности, переподбирали и перебегали. Единственный отрицательный момент – 20 потерь, но они возникали от нашего желания играть быстро, от неправильного чтения ситуаций в переходах от защиты к нападению. 

Мы победили одну из лучших команд Евролиги по игре в защите за счет цифр и желания. Благодарю девять с лишним тысяч болельщиков, которые пришли поддержать нас, они создали отличную атмосферу», – приводит слова специалиста официальный сайт столичного клуба.

Отчет по матчу: 

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