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Раджа Наингголан: Я ненавижу «Ювентус», потому что он всегда выигрывает благодаря пенальти или штрафному удару

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан объяснил, почему не любит «Ювентус».

«Я из тех, кто не любит «Ювентус». Когда играл за «Кальяри», то был готов отдать все, чтобы победить его. Мы всегда играли с ним вничью на «Ювентус Стэдиум». Я ненавижу его, потому что он всегда побеждает благодаря пенальти или штрафному удару.

Я перешел в «Рому», чтобы что-то выиграть и не дать это сделать «Ювентусу», которому постоянно помогают. Если мы не победим в чемпионате, то сделаем это в Кубке.

Поверьте мне, в полуфиналах мы оба раза выиграем у «Лацио», – приводит Football Italia слова Наингголана.

Напомним, после 23 туров серии A «Рома» отстает от лидирующего «Ювентуса» на семь очков.

В полуфиналах Кубка Италии «Рома» сыграет с «Лацио», а «Ювентус» – с «Наполи».

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