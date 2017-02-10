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Мартен Фуркад: Логинов не извинился за то, что он сделал в прошлом

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил о том, что его отношение к россиянину Александру Логинову, отбывшему дисквалификацию за применение допинга, никогда не изменится.

- Да, я прокомментировал тот пост в Instagram, но я лишь напомнил о том, что Логинов был дисквалифицирован на два года за ЭПО, и мы не должны забывать об этом. Как спортсмен и человек я уважаю закон, но лично я не могу забыть подобные допинговые нарушения, и мы не должны этого делать. Право вернуться в спорт не означает, что мы должны забыть то, что было в прошлом.

При этом Логинов не извинился за то, что он сделал в прошлом. И, мне кажется, он понимает, что я не сбивал его специально. Это лишь часть соревнований. Повторюсь, умышленно я его не сбивал, а его поступок на пьедестале был осознанным решением.

Я бы никогда не позволил себе вовлечь в эту историю всю команду. Если бы я сознательно решил сбить Логинова, то вся команда могла оказаться под угрозой дисквалификации. Я извиняюсь перед ним за то, что сбил его, но умысла это сделать у меня не было, - заявил Фуркад.

Напомним, 9 февраля в Хохфильцене стартовал чемпионат мира по биатлону. В смешанной эстафете победу одержала сборная Германии, французы стали вторыми, а россияне - третьими.

На церемонии награждении Александр Логинов и Антон Шипулин не подали руки Мартену Фуркаду, после чего лидер Кубка мира-2016/17 покинул пьедестал почета.



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