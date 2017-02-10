ФИФА наложила санкции на южнокорейского судью
ФИФА расширили
санкции в отношении судьи из Южной Кореи Ким Сан Ву, который был
дисквалифицирован на 18 месяцев Азиатской конфедерацией футбола за нарушение
кодекса этики организации.
В соответствии с дисциплинарным кодексом ФИФА председатель дисциплинарного комитета организации принял решение распространить отстранение Ким Сан Ву на любую деятельность, связанную с футболом по всему миру. Все стороны проинформированы о решении ФИФА.
При этом официальный сайт ФИФА не называет, за какое именно нарушение наказан арбитр.
Отметим, что Ким Сан Ву обслуживал матчи отборочного турнира чемпионата мира, Кубка Азии и чемпионата Южной Кореи.
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