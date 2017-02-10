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Станислав Черчесов: Сборная России должна играть не только в Москве

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился ожиданиями от ближайших контрольных матчей команды.

- Мы хотели команды хорошего уровня с разных континентов, чтобы обогащаться. Кот-Д’Ивуар играл на Кубке Африки, это хорошая сборная. Бельгийцев, думаю, представлять не надо, они третьи или четвертые в мире на данный момент, и для нас это великолепно. Сборная России должна играть не только в Москве. Сейчас в стране открывается много стадионов. Постараемся сыграть на каждом новом, чтобы нас увидели зрители, а мы могли протестировать арены, - заявил Черчесов.

Напомним, сборная России сыграет с Кот-Д’Ивуаром в Краснодаре 24 марта, а 28-го команда Станислава Черчесов примет бельгийцев на стадионе «Фишт» в Сочи.

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