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Семен Антонов: В матче с «Црвеной Звездой» ЦСКА показал хорошую игру на протяжении всех 40 минут

Источник:  ПБК ЦСКАКомментарии

Форвард ЦСКА Семен Антонов подвел итоги матча с белградской «Црвеной Звездой» в матче регулярного сезона Евролиги. 

- Главное, что мы победили, показывали хорошую игру на протяжении 40 минут, во второй половине добавили агрессии в защите, что помогло создать большой перевес. Мы уступили «Звезде» на выезде, знали прекрасно, что это очень хорошая команда, отнеслись к сопернику с подобающим настроем и уважением. Результат на табло, все парни хорошо выступили, все помогал друг другу: отдавали много передач, бросали красивые мячи. Всех с победой! Спасибо болельщикам за то, что пришли поддержать нас в столь поздний час, несмотря на то, что многих завтра утром на работу. Нам было приятно играть для армейской публики, - цитирует Антонова официальный сайт ЦСКА. 

Встреча завершилась со счетом 102:80 в пользу подопечных Димитриса Итудиса. 

Весомый вклад в победу своей команды внес французский защитник Нандо де Коло, на счету которого 25 очков, 4 подбора, 6 передач и один перехват. Он же был признан лучшим игроком встречи.

После этой игры армейцы занимают второе место в таблице, а сербский клуб расположился на седьмой позиции.

Матч

ЦСКА - Црвена Звезда - 102:80

Место и дата

09 февраля 21:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция

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