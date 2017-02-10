Сборная Швеции переиграла Чехию в матче Еврохоккейтура
Сборная Швеции одержала победу над чехами (5:2) в матче первого тура Шведских хоккейных игр.
В составе чехов дубль оформил Ян Коварж. В составе хозяев льда две шайбы забросил Карл Клингберг. В в его активе - победный гол «Тре Крунур».
Напомним, турнир начался 9 февраля матчем Россия - Финляндия (2:1).
11 февраля лидеры соревнования Швеция и Россия сыграют между собой.
Матч
Чехия - Швеция - 2:5 (0:3, 1:0, 1:2)
Голы:
Эверберг (Эрикссон), 4:54 (0:1). Эрикссон 9:17 (0:2). Клингберг (Закриссон), 14:22 (0:3 - бол.). Коварж 25:04 (1:3). Клингберг 52:10 (1:4). Коварж (Радил, Кундратек), 57:40 (2:4 - бол.). Розен (Клингберг), 59:00 (2:5).
Место и дата
09 февраля 21:15, Скандинавиум, Онлайн-трансляция
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