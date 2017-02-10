Квентин Фийон-Майе: Мошенникам в спорте не место, мы преподали русским урок

Французский биатлонист Квентин Фийон-Майе прокомментировал инциденты на трассе и на церемонии награждения после смешанной эстафеты на стартовавшем в Хохфильцене чемпионате мира.

- В последнее время нам доводилось слышать очень многое о русских. Мошенникам в любом виде спорта не место. Когда можно преподать им урок на трассе, это можно считать сведением счетов, — цитирует Фийона-Майе издание Le Huffington Post.

Напомним, 9 февраля в Хохфильцене стартовал чемпионат мира по биатлону. В смешанной эстафете победу одержала сборная Германии, французы стали вторыми, а россияне - третьими.

На церемонии награждении Александр Логинов и Антон Шипулин не подали руки Мартену Фуркаду, после чего лидер Кубка мира-2016/17 покинул пьедестал почета.