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Квентин Фийон-Майе: Мошенникам в спорте не место, мы преподали русским урок

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Французский биатлонист Квентин Фийон-Майе прокомментировал инциденты на трассе и на церемонии награждения после смешанной эстафеты на стартовавшем в Хохфильцене чемпионате мира.

- В последнее время нам доводилось слышать очень многое о русских. Мошенникам в любом виде спорта не место. Когда можно преподать им урок на трассе, это можно считать сведением счетов, — цитирует Фийона-Майе издание Le Huffington Post.

Напомним, 9 февраля в Хохфильцене стартовал чемпионат мира по биатлону. В смешанной эстафете победу одержала сборная Германии, французы стали вторыми, а россияне - третьими.

На церемонии награждении Александр Логинов и Антон Шипулин не подали руки Мартену Фуркаду, после чего лидер Кубка мира-2016/17 покинул пьедестал почета.

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