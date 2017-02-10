Бьорн Ферри: Поведение Фуркада оправдало себя, русские занервничали

Бывший шведский биатлонист, олимпийский чемпион Бьорн Ферри прокомментировал конфликтную ситуацию на чемпионате мира по биатлону.

- Я понимаю поведение Фуркада. Если ты хочешь что-то изменить, не нужно стесняться говорить об этом вслух. Он поступает смело, открыто говоря «нет» допингу. На самом деле высказать свое недовольство открыто - очень нелегко, не уверен, что я бы на это решился.

Очевидно, что такое поведение Фуркада оправдало себя. Русские занервничали. Я слышал, что на пресс-конференции дело едва не дошло до драки, - заявил Ферри.

Напомним, 9 февраля в Хохфильцене стартовал чемпионат мира по биатлону. В смешанной эстафете победу одержала сборная Германии, французы стали вторыми, а россияне - третьими.

На церемонии награждении Александр Логинов и Антон Шипулин не подали руки Мартену Фуркаду, после чего лидер Кубка мира-2016/17 покинул пьедестал почета.



