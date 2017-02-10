Кто виноват в скандале на чемпионате мира по биатлону? (Опрос)

Предлагаем нашим читателям высказать свою точку зрения на конфликт, случившийся в первый день чемпионата мира по биатлону.

Напомним, при передаче эстафеты лидер Кубка мира Мартен Фуркад «подрезал» россиянина Александра Логинова, в адрес которого ранее сделал ряд критических замечаний. Француз недоволен тем, что он вернулся в большой спорт после того, как отбыл дисквалификацию за применение эритропоэтина.

После гонки Логинов и Антон Шипулин не подали Фуркаду руки на церемонии награждения, после чего Мартен демонстративно покинул пьедестал почета. Сборная Франции по итогам смешанной эстафеты заняла второе место, Россия - третье, а победителями стали немецкие биатлонисты.



Кто виноват в том, что начало главного турнира года получилось скомканным?

