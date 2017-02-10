Игорь Шалимов: Важно, чтобы Смолов продолжил забивать, форварду нужно чувствовать уверенность
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подвел итог контрольного матча с «Марбельей» (4:0).
- Второй тайм добавилнастроения. Играли лучше во втором тайме и
добились важного положительного результата. Понятно, что последние игры
проходят без того настроя, который должен быть в этих товарищеских
играх, потому что завтра уже отъезд и все психологически подустали.
Первый тайм играли плохо, во втором тайме исправили то, о чем говорили в
перерыве. И это важно было, что не развалились. Стали играть быстрее,
больше открываться за спину. Показали больше вещей, которые мы
требовали. Такой был соперник: мы выиграли с крупным счетом, были
моменты во втором тайме, поэтому, в принципе, игрой удовлетворены.
Важно, чтобы Смолов продолжал забивать. Нападающий должен чувствовать уверенность. Сегодня он играл правильно, создавал моменты, играл на партнёров и для команды. Важно, что он забил, и это хорошо. Тем более в свой день рождения, – рассказал Шалимов.
Напомним, «Краснодар» занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров.