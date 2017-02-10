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IBU призвал болельщиков проявлять уважение и быть корректными в соцсетях

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Международный союз биатлонистов пытается погасить конфликт, разгоревшийся в первый день чемпионата мира.

«Мы хотели бы напомнить и призвать вас придерживаться уважительного тона в отношении друг друга в своих комментариях во всех аккаунтах IBU в социальных сетях. Нет ничего плохого в дискуссиях, принятии или непринятии различных точек зрения, но мы не можем допускать и терпеть оскорбительные комментарии, и не можем позволить им стать нормой среди уважаемого сообщества болельщиков. Спасибо», - говорится в заявлении на официальном твиттере IBU.

Напомним, 9 февраля в Хохфильцене стартовал чемпионат мира по биатлону. В смешанной эстафете победу одержала сборная Германии, французы стали вторыми, а россияне - третьими.

На церемонии награждении Александр Логинов и Антон Шипулин не подали руки Мартену Фуркаду, после чего лидер Кубка мира-2016/17 покинул пьедестал почета.

Голосование: Кто виноват в скандале на чемпионате мира по биатлону?

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