Вице-президент «Монако» Вадим Васильев дисквалифицирован на два матча чемпионата Франции

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев дисквалифицирован на две игры чемпионата Франции за критику работы арбитров.

Васильев был наказан за слова после домашнего матча 18-го тура чемпионата Франции с «Лионом», который состоялся 18 декабря.

Монегаски, игравшие в меньшинстве с 39-й минуты после удаления Бенжамена Менди, уступили со счетом. Васильев после матча заявил, что «результат матча был предрешен судьями», которые «всегда поддерживают «Лион».

Дисциплинарная комиссия Лиги 1 дисквалифицировала его на два матча. В ближайших турах чемпионата Франции «Монако» сыграет с «Метцем» (11 февраля) и «Бастией» (17 февраля).

«Монако» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, опережая «Ниццу» и «ПСЖ» на три очка.