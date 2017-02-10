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Вице-президент «Монако» Вадим Васильев дисквалифицирован на два матча чемпионата Франции

Источник:  RMCКомментарии

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев дисквалифицирован на две игры чемпионата Франции за критику работы арбитров. 

Васильев был наказан за слова после домашнего матча 18-го тура чемпионата Франции с «Лионом», который состоялся 18 декабря.

Монегаски, игравшие в меньшинстве с 39-й минуты после удаления Бенжамена Менди, уступили со счетом. Васильев после матча заявил, что «результат матча был предрешен судьями», которые «всегда поддерживают «Лион». 

Дисциплинарная комиссия Лиги 1 дисквалифицировала его на два матча. В ближайших турах чемпионата Франции «Монако» сыграет с «Метцем» (11 февраля) и «Бастией» (17 февраля).

«Монако» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, опережая «Ниццу» и «ПСЖ» на три очка.

Матч

Монако - Метц

Место и дата

11 февраля 22:00, Луи II, Онлайн-трансляция


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