Сборные Бразилии и Аргентины сыграют товарищеский матч в Австралии
Сборные Бразилии и Аргентины по футболу проведут товарищеский матч в австралийском Мельбурне.
Игра состоится 9 июня на местной 100-тысячной арене.
Обе команды привезут в Австралию сильнейшие составы, включая нападающих «Барселоны» Лионеля Месси и Неймара.
- В футболе нет более грандиозного события, чем встреча Бразилии и Аргентины, и она случится в Мельбурне. Это две величайшие футбольные нации. Этот матч будет не только для нашего города — его будет смотреть весь мир, — цитирует министра туризма штата Виктория Джон Эрен FourFourTwo.
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