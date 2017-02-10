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Сборные Бразилии и Аргентины сыграют товарищеский матч в Австралии

Источник:  4-4-2.comКомментарии

Сборные Бразилии и Аргентины по футболу проведут товарищеский матч в австралийском Мельбурне.

Игра состоится 9 июня на местной 100-тысячной арене.

Обе команды привезут в Австралию сильнейшие составы, включая нападающих «Барселоны» Лионеля Месси и Неймара.

- В футболе нет более грандиозного события, чем встреча Бразилии и Аргентины, и она случится в Мельбурне. Это две величайшие футбольные нации. Этот матч будет не только для нашего города — его будет смотреть весь мир, — цитирует министра туризма штата Виктория Джон Эрен FourFourTwo.


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