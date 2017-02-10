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Евгений Пашутин: «Реал» был лучше, но наша команда боролась до конца

Источник:  БК УНИКСКомментарии

Главный тренер казанского УНИКСа Евгений Пашутин подвел итоги матча с мадридским «Реалом» в Евролиге.

- Три четверти мы контролировали игру, но в четвертой потеряли концентрацию, перестало получаться парное взаимодействие. Было некоторое недопонимание, ошибки в ротации. Стали позволять сопернику наносить открытые броски, как это удалось Энтони Рэндольфу и Отелло Хантеру. «Реал» был лучше.

Но наша команда боролась до конца, сделали всего 8 потерь против 14 у «Реала», передачи 20-24. В целом хорошо атаковали и показали более качественную игру, чем в предыдущих матчах. Солидно выглядели, хотя и такой игры недостаточно для победы над «Реалом». Отмечу нашу стартовую пятерку, она дала нам энергию, импульс, защиту.

Почему проиграли подбор? «Реал» лидирует в Евролиге по этому показателю, в их команде много мощных, прыгучих высокорослых игроков. Порой соперники делали по три подбора в одной атаке, что давало им дополнительное преимущество, хотя они так часто мазали в четвертой четверти.

У нас сложный период, много травм, поэтому каждый матч играем разными составами. Но сегодня играли вдесятером с полноценной ротацией, и Лэнгфорд сыграл не 40 минут, а 32. Все это и позволило нам показать баскетбол высокого качества, — цитирует Пашутина официальный сайт казанской команды.

Встреча завершилась со счетом 81:77 (17:18, 26:18, 14:23, 24:18) в пользу испанского клуба.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев паркета Кит Лэнгфорд, набравший 20 очков.  

«Реал» продолжает лидировать в таблице турнира, победив в 17 играх. Российский клуб - на 13-й строчке.

В следующем туре испанская команда 24 февраля примет турецкую «Дарушшафаку», а казанцы в тот же день сыграют на выезде с греческим «Панатинаикосом».

Матч

УНИКС - Реал - 77:81

Место и дата

09 февраля 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция

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