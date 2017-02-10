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«Боруссия» оценила Обамеянга в 70 миллионов евро

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Дортмундская «Боруссия» готова будущим летом отпустить нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга в другой клуб за 70 миллионов евро.

Главным претендентом на 27-летнего нападающего сборной Габона по-прежнему остается мадридский «Реал», который видит в африканце потенциальную замену Кариму Бензема. Также на Обамеянга претендуют «Милан», «Интер» и ряд китайских клубов.

Ранее спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк призвал форварда сосредоточиться на футболе и не думать о возможном переходе.

Забив 17 мячей в 17 проведенных матчах, Обамеянг является лучшим бомбардиром сезона в первой бундеслиге.

Матч

Дармштадт - Боруссия

Место и дата

11 февраля 17:30, Бёлленфаллтор, Онлайн-трансляция



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