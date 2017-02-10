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Отец Панченко: В «Локомотиве» Кирилла точно не будет, все решится до 14 февраля

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Виктор Панченко, отец нападающего Кирилла Панченко, исключил возможность перехода футболиста в московский «Локомотив».

 - В «Локомотиве» Кирилла зимой точно не будет. В отношении «Динамо» или ЦСКА — шансы 50 на 50. Всё решится до 14 февраля, — заявил Виктор Панченко в эфире «Спорт FM».

Кирилл Панченко, права на которого принадлежат ЦСКА, первую половину текущего сезона на правах аренды провел в московском «Динамо», сыграв 21 матч и забив 15 мячей.

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