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Штат сотрудников Российской федерации баскетбола сократился на 30%

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В январе 2017 года штат Российской федерации баскетбола сократился на 30%.

По информации «Известий», были упразднены департаменты любительского баскетбола и маркетинга и пиара. Сотрудники этих отделов, которым удалось избежать увольнения, были переведены в департамент развития. Всего баскетбольную федерацию покинуло около 20 человек, в том числе руководитель маркетингового направления, супруга президента РФБ Андрея Кириленко Мария Лопатова. 

- Прошлый год мы работали в авральном режиме — гасили долги федерации, которые остались от прошлого руководства, искали новых партнеров и спонсоров, занимались организацией мероприятий и созданием новых направлений. Постепенно ситуация стабилизировалась, и мы решили заняться оптимизацией расходов. Нам было интересно привести федерацию к современной модели управления, поэтому было принято решение о реструктуризации. Мы проанализировали деятельность всех департаментов, КПД каждого сотрудника. В итоге часть отделов было решено сократить — кто-то из сотрудников был уволен, кто-то переведен в другой отдел. Таким образом, штатное расписание уменьшилось на 20–30%. Наша цель — сократить расходы РФБ и повысить эффективность труда, - рассказала она.

- Часть долгов будет реструктуризирована. Вопросы вызывают лишь задолженности перед судьями за сезон-2014/15, но мы постараемся это решить, - в свою очередь заявил Кириленко.

Сообщается также, что общая задолженность РФБ перед 160 арбитрами категорий A и B составляет около 17 миллионов рублей. 




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