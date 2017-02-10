День в истории. Джастину Гэтлину исполнилось 35 лет

Джастин Гэтлин и Усэйн Болт

Сегодня исполняется 35 лет знаменитому американскому спринтеру Джастину Гэтлину.

Джастин Гэтлин родился 10 февраля 1982 года в Бруклине.

На Олимпийских играх-2004 в Афинах американец выиграл золотую медаль на стометровке, всего на одну сотую секунды опередив португальца Фрэнсиса Обиквелу.

В 2006 году в организме Гэтлина было обнаружено повышенное содержание тестостерона. Спортсмен был лишен установленного им мирового рекорда на коронной дистанции (9,77) и отстранен от соревнований. Изначально ему был назначен восьмилетний срок дисквалификации, но затем он был сокращен вдвое: запрет действовал с мая 2006 года по май 2010. До этого Гэтлин уже попадался на допинге: в 2001 году он был дисквалифицирован на год, будучи уличенным в применении амфетаминов.

На Олимпиаде 2012 года в Лондоне Джастин завоевал бронзовую медаль на стометровке, а четыре года спустя в Рио-де-Жанейро ветеран американской сборной стал вторым, уступив лишь Усэйну Болту. Всего в его активе - 5 олимпийских медалей и 6 наград мировых первенства (2 золота).

Личные рекорды Гэтлина - 9,74 на стометровке и 19,57 на дистанции вдвое длиннее. Оба результата датированы 2015 годом.











