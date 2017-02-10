Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Бордо- : -ПСЖ
Футбол  Спартак- : -Осиек
Футбол  Наполи- : -Дженоа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Вашингтон» обыграл «Детройт», Кузнецов сделал результативную передачу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Вашингтон» нанес поражение «Детройту» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Хоккеисты «Кэпиталс», лидирующие в турнирной таблице Восточной конференции, одержали пятую победу кряду.

На 6-й минуте Маркус Юханссон вывел хозяев площадки вперед, воспользовавшись передачей Евгения Кузнецова, на что «Детройт» ответил дублем Андреаса Атанасиу.

Бретт Коннолли восстановил равновесие, а Ти Джей Оши после перерыва вывел вперед «Вашингтон». В дальнейшем хозяева довели встречу до победы.

Матч

Вашингтон - Детройт - 6:3 (2:2, 1:0, 3:1)

Голы:

Юханссон (Уильямс, Кузнецов), 5:57 (1:0). Атанасиу (Ванек, Спрул), 13:30 (1:1). Атанасиу (Ванек), 16:23 (1:2). Коннолли (Эллер, Алзнер), 18:30 (2:2). Оши (Бэкстрём, Карлсон), 21:16 (3:2). Зеттерберг (Нюквист, Манта), 41:25 (3:3). Карлсон (Оши), 44:15 (4:3). Оши (Бэкстрём, Юханссон), 54:18 (5:3). Бэкстрём (Бигл), 58:28 (6:3).

Место и дата

10 февраля 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
НХЛ. «Филадельфия» уступила «Айлендерс», «Аризона» - «Монреаль» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НХЛ на сайте «Советского спорта».Третьяк: Если НХЛ откажется, мы соберем нормальную сборную под Олимпиаду (видео)Третьяк: Если НХЛ откажется, мы соберем нормальную сборную под Олимпиаду (видео)Президент ФХР Владислав Третьяк дал эксклюзивное интервью обозревателю «Советского спорта».Малкин отправился на выезд с «Питтсбургом»Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отправился с командой на выездные матчи.«…А американцы устроили дебош в олимпийской деревне». Игры снова пройдут в Азии«…А американцы устроили дебош в олимпийской деревне». Игры снова пройдут в АзииДавайте вспомним, как НХЛ впервые приняла историческое решение о том, что будет участвовать в Олимпиаде-1998.Взгляд из Канады: «Тех, кто провалит переговоры по Олимпиаде, надо расстрелять!»Взгляд из Канады: «Тех, кто провалит переговоры по Олимпиаде, надо расстрелять!»За год до старта Олимпиады мы изучаем, что пишут в Северной Америке о возможной поездке игроков НХЛ в Пхенчхан – случится ли это или нет?Алексей Касатонов: Если НХЛ не отпустит игроков на ОИ, наши шансы вырастутАлексей Касатонов: Если НХЛ не отпустит игроков на ОИ, наши шансы вырастутГостем редакции «Советского спорта» стал легендарный хоккеист – президент квартала «Парк Легенд» Алексей Касатонов.Дмитрий Губерниев: Возмущен, что американские и канадские империалисты не включили Малкина в число ста лучших игроков НХЛКомментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал о своем отношении к хоккеистам и высказался о том, что форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина не включили в список 100 лучших игроков в истории НХЛ.Победа «Милана» вдевятером и «Алавес» в финале Кубка Испании. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра четверга.«Чикаго» на выезде в овертайме обыграл «Миннесоту»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на выезде обыграл в овертайме «Миннесоту» со счетом 4:3.Чешский форвард Гавлат завершил карьеруЧешский нападающий Мартин Гавлат, выступавший за несколько клубов НХЛ, принял решение о завершении карьеры. Об этом сообщает официальный сайт ассоциации игроков НХЛ.Роман Ротенберг: Матч между клубами КХЛ и НХЛ? Думали об этом, но нас не устраивают их требованияВице-президент КХЛ и ФХР Роман Ротенберг поделился мнением о возможном матче между клубами КХЛ и НХЛ.Роман Ротенберг: Даже если «Вашингтон» отпустит Овечкина на ОИ-2018, НХЛ может отменить это решениеВице-президент КХЛ Роман Ротенберг рассказал о ситуации с участием хоккеистов НХЛ в Олимпиаде-2018.Овечкин оторвался от Гретцки и сделал счастливой арабскую девушку Фатиму (видео)Овечкин оторвался от Гретцки и сделал счастливой арабскую девушку Фатиму (видео)Александр Великий снова забивает, а также участвует в благотворительных акциях лиги.«Барселона» прошла «Атлетико», а в Австрии все готово к старту чемпионата мира по биатлону. Главные новости утра«Барселона» прошла «Атлетико», а в Австрии все готово к старту чемпионата мира по биатлону. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.НХЛ. «Питтсбург» уступил «Калгари», «Колорадо» одолел «Монреаль» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НХЛ на сайте «Советского спорта».Два гола Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Лос-Анджелес»Хоккеисты «Тампы-Бэй Лайтнинг» одержали победу над «Лос-Анджелесом» (5:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Сент-Луис» обыграл «Оттаву», Тарасенко оформил дубльХоккеисты «Сент-Луиса» уверенно переиграли «Оттаву» (6:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Вашингтон» разгромил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забросили по шайбеХоккеисты «Вашингтона» одержали уверенную победу (5:0) над «Каролиной» в матче регулярного чемпионата НХЛ.Роман Ротенберг: IIHF будет ждать до последнего в вопросе участия игроков НХЛ на ОИПервый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг заявил, что ФХР примет любое решение IIHF по вопросу участия хоккеистов НХЛ на Олимпиаду в Пхенчхане.«Бостон» отправил в отставку ЖюльенаГлавный тренер «Бостона» Клод Жюльен отправлен в отставку после поражения от «Торонто» (5:6).
Главные новости
Хоккей
НХЛ. «Филадельфия» уступила «Айлендерс», «Аризона» - «Монреаль» и другие матчи
Биатлон
Кто виноват в скандале на чемпионате мира по биатлону? (Опрос)
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Детройт», Кузнецов сделал результативную передачу
Легкая атлетика
День в истории. Джастину Гэтлину исполнилось 35 лет
Баскетбол
Штат сотрудников Российской федерации баскетбола сократился на 30%
Футбол
Отец Панченко: В «Локомотиве» Кирилла точно не будет, все решится до 14 февраля
Футбол
«Боруссия» оценила Обамеянга в 70 миллионов евро
Баскетбол
Евгений Пашутин: «Реал» был лучше, но наша команда боролась до конца
Футбол
Сборные Бразилии и Аргентины сыграют товарищеский матч в Австралии
Футбол
Вице-президент «Монако» Вадим Васильев дисквалифицирован на два матча чемпионата Франции
все новости
Детройт
Детройткалендарьстатистика
Вашингтон
Вашингтонкалендарьстатистика
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецоввсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости