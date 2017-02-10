«Вашингтон» обыграл «Детройт», Кузнецов сделал результативную передачу

Роман Ротенберг: Матч между клубами КХЛ и НХЛ? Думали об этом, но нас не устраивают их требования

Вице-президент КХЛ и ФХР Роман Ротенберг поделился мнением о возможном матче между клубами КХЛ и НХЛ.