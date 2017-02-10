«Вашингтон» обыграл «Детройт», Кузнецов сделал результативную передачу
«Вашингтон» нанес поражение «Детройту» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Хоккеисты «Кэпиталс», лидирующие в турнирной таблице Восточной конференции, одержали пятую победу кряду.
На 6-й минуте Маркус Юханссон вывел хозяев площадки вперед, воспользовавшись
передачей Евгения Кузнецова, на что «Детройт» ответил дублем Андреаса
Атанасиу.
Бретт Коннолли восстановил равновесие, а Ти Джей Оши после перерыва вывел вперед «Вашингтон». В дальнейшем хозяева довели встречу до победы.
Матч
Вашингтон - Детройт - 6:3 (2:2, 1:0, 3:1)
Голы:
Юханссон (Уильямс, Кузнецов), 5:57 (1:0). Атанасиу (Ванек, Спрул), 13:30 (1:1). Атанасиу (Ванек), 16:23 (1:2). Коннолли (Эллер, Алзнер), 18:30 (2:2). Оши (Бэкстрём, Карлсон), 21:16 (3:2). Зеттерберг (Нюквист, Манта), 41:25 (3:3). Карлсон (Оши), 44:15 (4:3). Оши (Бэкстрём, Юханссон), 54:18 (5:3). Бэкстрём (Бигл), 58:28 (6:3).
Место и дата
10 февраля 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция