Рауль включил Роналду и Зидана в пятерку лучших игроков за всю историю «Реала»
Бывший капитан мадридского «Реала» Рауль в эфире мексиканского телевидения назвал свою пятерку лучших футболистов в истории королевского клуба.
В список Рауля вошли нападающие Альфредо Ди Стефано, Франсиско Хенто и Криштиану Роналду, в также полузащитник Зинедин Зидан (ныне - главный тренер «Реала») и защитник Серхио Рамос.
Напомним, сам Рауль, будучи воспитанником «Реала», защищал цвета клуба 1994 по 2010 год. В 550 сыгранных матчах он забил за команду 228 мячей. Нападающий завершил карьеру в 2015 году.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически