Матс Хуммельс: Не согласен с тем, что ошибки судей всегда должны быть частью футбола. Я за видеоповторы

Защитник «Баварии» и сборной Германии Матс Хуммельс высказался за широкое применение в мировом футболе практики видеоповторов.

- Некоторые люди считают, что ошибки арбитров также являются частью футбола. Но ведь может же решиться судьба финального матча на 90-й минуте после ошибочного решения судьи. Для меня это не является честным. Получается, что одна ошибка сыграла определяющую роль. Я был бы очень доволен, если бы знал, что в случае необходимости можно на экране увидеть, что произошло на самом деле, - заявил Хуммельс.

Напомним, арбитры использовали систему видеоповторов на последнем клубном чемпионате мира. ФИФА планирует внедрять ее в общемировую практику поэтапно.

