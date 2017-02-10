Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Бордо- : -ПСЖ
Футбол  Спартак- : -Осиек
Футбол  Наполи- : -Дженоа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Матс Хуммельс: Не согласен с тем, что ошибки судей всегда должны быть частью футбола. Я за видеоповторы

Источник:  Goal.comКомментарии

Защитник «Баварии» и сборной Германии Матс Хуммельс высказался за широкое применение в мировом футболе практики видеоповторов.

- Некоторые люди считают, что ошибки арбитров также являются частью футбола. Но ведь может же решиться судьба финального матча на 90-й минуте после ошибочного решения судьи. Для меня это не является честным. Получается, что одна ошибка сыграла определяющую роль. Я был бы очень доволен, если бы знал, что в случае необходимости можно на экране увидеть, что произошло на самом деле, - заявил Хуммельс.

Напомним, арбитры использовали систему видеоповторов на последнем клубном чемпионате мира. ФИФА планирует внедрять ее в общемировую практику поэтапно. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Боруссия» оценила Обамеянга в 70 миллионов евроДортмундская «Боруссия» готова будущим летом отпустить нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга в другой клуб за 70 миллионов евро.Бундеслига. 20-й тур. «Майнц» сыграет с «Аугсбургом», «Шальке 04» - «Герта» и другие матчиВсе матчи чемпионата Германии по футболу на сайте «Советского спорта».Михаэль Баллак: В «Баварии» у Озила будет больше шансов выиграть трофейБывший полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак посоветовал полузащитнику «Арсенала» Месуту Озилу вернуться в бундеслигу.Манчини может возглавить «Милан»Следующий сезон «Милан» может начать под руководством нового главного тренера. По данным Corriere dello Sport, компания Sino Europe – Sports, которая в ближайшее время завершит сделку по приобретению клуба, хочет видеть главным тренером команды Роберто Манчини.Хотите сенсацию? Почему «Реал» не станет чемпиономХотите сенсацию? Почему «Реал» не станет чемпионом«ССФ» оценивает, насколько прочны позиции лидеров в пяти ведущих европейских чемпионатах«РБ Лейпциг» продлил контракт с нападающим Форсбергом (фото)«РБ Лейпциг» подписал новое соглашение с нападающим Эмилем Форсбергом, рассчитанное до лета 2022 года, сообщает официальный твиттер немецкого клуба.Консул Украины в Германии будет требовать от «Баварии» извинений за баннеры в адрес ЗозулиГенеральный консул Украины в Мюнхене Вадим Костюк заявил, что будет требовать извинений от мюнхенской «Баварии». Поводом для этого стали баннеры болельщиков в адрес украинского нападающего Романа Зозули.Украинский журналист: Фанаты «Баварии» должны помнить, где впервые массово «заявили» свастикуУкраинский спортивный журналист и футбольный комментатор Игорь Цыганык прокомментировал баннер фанатов «Баварии» в адрес нападающего Романа Зозули.«Ливерпуль» предложит за Обамеянга 40 миллионов фунтов«Ливерпуль» летом попытается приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает The Sun.Феррейра-Карраско может продолжит карьеру в «Баварии»«Бавария» интересуется полузащитником «Атлетико» Янником Феррейрой-Карраско, сообщают испанские СМИ.Болельщики «Баварии»: Зозуля, убирайся (фото)Во время матча 1/8 финала Кубка Германии между «Баварией» и «Вольфсбургом» (1:0), болельщики мюнхенского клуба на трибуне вывесили баннеры с надписями «Выгоняйте нацистов из футбола» и «Зозуля, убирайся».Карло Анчелотти: В последние 10 минут у «Баварии» возникли проблемы, «Вольфсбург» стал оказывать давлениеГлавный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти подвел итоги матча с «Вольфсбургом» в рамках 1/8 финала Кубка Германии.Полузащитник «Байера» Хакан Чалханоглу отказался от зарплаты за 4 месяцаПолузащитник леверкузенского «Байера» и сборной Турции Хакан Чалханоглу заявил, что отказывается от зарплаты и всех премиальных на время четырехмесячной дисквалификации, которая была наложена на футболиста по решению ФИФА.«Бавария» обыграла «Вольфсбург» и вышла в четвертьфинал Кубка ГерманииМюнхенская «Бавария» стала третьим четвертьфиналистом Кубка Германии по футболу-2016/17.Лам завершит карьеру в конце сезона, но не станет спортивным директором «Баварии»Защитник «Баварии» Филипп Лам завершит карьеру в конце сезона. Об этом сообщают немецкие СМИ.Клубы пяти ведущих лиг Европы потратили на зимние трансферы 742 млн евроМеждународный центр спортивных исследований посчитал, что представители пяти ведущих чемпионатов Европы в зимнее трансферное окно потратили 742 миллиона евро, сообщает football-observatory.com.Левандовски получил награду лучшему футболисту Польши за 2016 год (фото)Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим игроком Польши по итогам 2016 года.Анчелотти считает, что агент Косты подталкивает его к уходу из «Баварии»Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал высказывание полузащитника Дугласа Косты, который ранее заявил, что не чувствует себя счастливым в стане действующего чемпиона Германии.Ничья в пользу лидера. «Бавария» буксует, но отрывается от «Лейпцига»Ничья в пользу лидера. «Бавария» буксует, но отрывается от «Лейпцига»«Советский спорт» рассказывает о главных событиях 19-го тура чемпионата Германии по футболу.Бундеслига. 19-й тур. «Аугсбург» победил «Вердер», «Айнтрахт» выиграл у «Дармштадта» и другие матчиВсе матчи чемпионата Германии по футболу на сайте «Советского спорта».
Главные новости
Хоккей
НХЛ. «Филадельфия» уступила «Айлендерс», «Аризона» - «Монреаль» и другие матчи
Биатлон
Кто виноват в скандале на чемпионате мира по биатлону? (Опрос)
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Детройт», Кузнецов сделал результативную передачу
Легкая атлетика
День в истории. Джастину Гэтлину исполнилось 35 лет
Баскетбол
Штат сотрудников Российской федерации баскетбола сократился на 30%
Футбол
Отец Панченко: В «Локомотиве» Кирилла точно не будет, все решится до 14 февраля
Футбол
«Боруссия» оценила Обамеянга в 70 миллионов евро
Баскетбол
Евгений Пашутин: «Реал» был лучше, но наша команда боролась до конца
Футбол
Сборные Бразилии и Аргентины сыграют товарищеский матч в Австралии
Футбол
Вице-президент «Монако» Вадим Васильев дисквалифицирован на два матча чемпионата Франции
все новости
Бавария
Бавариякалендарьстатистика
Матс Хуммельс
Матс Хуммельсвсе новости
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости