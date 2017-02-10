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Фуркад против россиян и всего допингового мира, а Панченко выбирает между «Динамо» и ЦСКА. Главные новости утра

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Симон Шемпп опережает на финише Мартена Фуркада и Антона Шипулина
Симон Шемпп опережает на финише Мартена Фуркада и Антона ШипулинаИсточник: Reuters

«Советский спорт» предлагает начать утро с главных новостей утра пятницы. 

1. Сборная России уже превзошла медальный результат чемпионата мира по биатлону 2016 года. Во вчерашней смешанной эстафете команда завоевала бронзу. Сегодня на старт спринтерской гонки выйдут женщины

2. По инициативе лидера Кубка мира Мартена Фуркада, которому подыграли Антон Шипулин и Александр Логинов, не подавшие французу руки, церемония награждения превратилась в фарс, или же - в «антидопинговую демонстрацию». Пожалуй, посочувствовать в данной истории можно лишь другим спортсменам, стоявшим на подиуме. Они не имели к затянувшимся разборкам никакого отношения.

3. Свою лепту в разжигание страстей внес и телекомментатор Дмитрий Губерниев.

4. Судя по словам Фуркада-младшего, его демарш еще рано считать исчерпанным, и нас вполне может ожидать продолжения банкета в следующих гонках. Хотя Международный союз биатлонистов изо всех сил старается погасить пламя конфликта.

5. Сборная России по хоккею начала Шведские игры с победы над Финляндией. 11 февраля подопечные Олега Знарка сыграют с хозяевами турнира. 

6. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился ожиданиями от ближайших контрольных матчей с Бельгией в Кот Д'Ивуаром. 

7. ЦСКА взял убедительный реванш у белградской «Црвены Звезды» за поражение в выездном матче Евролиги. 

8. Нападающий Кирилл Панченко не перейдет в «Локомотив» нынешней зимой. А будет ли он выступать за ЦСКА или московское  «Динамо» - выяснится совсем скоро.

9. В июне сборные Аргентины и Бразилии проведут в Мельбурне товарищеский матч в сильнейших составах. Месси против Неймара - это интересно даже вне турнирного контекста.

10. «Вашингтон» продлил свою победную серию в регулярном чемпионате НХЛ, хотя Александру Овечкину поразить ворота «Детройта» сегодня не удалось.

Именинник дня: Сегодня исполняется 35 лет знаменитому и противоречивому американскому спринтеру Джастину Гэтлину. Вот кому более других не повезло жить и выступать в одно время с Усэйном Болтом.

Видео дня: Владислав Третьяк: Нужно спросить по «Медвешчаку» – нужна ли нам такая команда?

Блог дня: Как Bellator гордится подписанием Федора Емельяненко


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