Шайбы Радулова и Маркова помогли «Монреалю» обыграть «Аризону»
«Монреаль» в овертайме одержал победу над «Аризоной» со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе «Монреаля» шайбы забросили Макс Пачиоретти (дубль), Андрей Марков, Александр Радулов. Победную шайбу в овертайме забросил Алекс Гальченюк. У «Аризоны» отличились Кристиан Дворак (дубль), Макс Доми и Алекс Голигоски.
Радулов сыграл в матче почти 20 минут, нанес три броска и забросил одну шайбу в сезоне. На счету форварда 42 (14+28) очка в 54 матчах текущего чемпионата НХЛ.
Марков провел на площадке 22 минуты 36 секунд, забросил шайбу и отдал результативную передачу. Защитник набрал 24 (3+21) очка в 37 матчах сезона.
Матч
Аризона - Монреаль - 4:5 О.Т. (0:2, 3:0, 1:2, 0:1)
Голы:
Пачиоретти (Петри, Дано), 0:57 (0:1). Марков (МакКэррон, Карр), 13:10 (0:2). Дворак (Экман-Ларссон, Доми), 33:46 (1:2). Доми (Холланд, Мёрфи), 35:45 (2:2). Голигоски (Мартинук), 36:07 (3:2). Пачиоретти (Марков, Петри), 42:52 (3:3). Радулов (Пачиоретти, Дано), 49:56 (3:4). Дворак 55:08 (4:4). Гальченюк (Пачиоретти), 62:13 (4:5).
Место и дата
10 февраля 05:00, Хила Ривер Арена, Онлайн-трансляция