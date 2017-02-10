Шайбы Радулова и Маркова помогли «Монреалю» обыграть «Аризону»

«Монреаль» в овертайме одержал победу над «Аризоной» со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе «Монреаля» шайбы забросили Макс Пачиоретти (дубль), Андрей Марков, Александр Радулов. Победную шайбу в овертайме забросил Алекс Гальченюк. У «Аризоны» отличились Кристиан Дворак (дубль), Макс Доми и Алекс Голигоски.

Радулов сыграл в матче почти 20 минут, нанес три броска и забросил одну шайбу в сезоне. На счету форварда 42 (14+28) очка в 54 матчах текущего чемпионата НХЛ.

Марков провел на площадке 22 минуты 36 секунд, забросил шайбу и отдал результативную передачу. Защитник набрал 24 (3+21) очка в 37 матчах сезона.