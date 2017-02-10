Тарасенко принес «Сент-Луису» победу над «Торонто»

«Сент-Луис» победил «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Матч завершился в овертайме со счетом 2:1. В составе «Сент-Луиса» отличились Патрик Берглунд и Владимир Тарасенко, забросивший решающую шайбу на первой минуте овертайма. У «Торонто» единственную шайбу забросил Морган Райлли.

Для Тарасенко этот гол стал 26-м в текущем чемпионате. Всего на счету 25-летнего форварда 53 очка (26+27) в 55 матчах.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев сыграл в матче 22 минуты, отметившись двумя силовыми приемами и одним заблокированным броском.