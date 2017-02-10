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Тарасенко принес «Сент-Луису» победу над «Торонто»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Сент-Луис» победил «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Матч завершился в овертайме со счетом 2:1. В составе «Сент-Луиса» отличились Патрик Берглунд и Владимир Тарасенко, забросивший решающую шайбу на первой минуте овертайма. У «Торонто» единственную шайбу забросил Морган Райлли. 

Для Тарасенко этот гол стал 26-м в текущем чемпионате. Всего на счету 25-летнего форварда 53 очка (26+27) в 55 матчах. 

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев сыграл в матче 22 минуты, отметившись двумя силовыми приемами и одним заблокированным броском.

Матч

Торонто - Сент-Луис - 1:2 О.Т. (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Берглунд (Пяярви-Свенссон, Шварц), 4:15 (0:1). Райлли (Кадри, Нюландер), 38:56 (1:1). Тарасенко (Лехтеря, Шаттенкирк), 60:20 (1:2).

Место и дата

10 февраля 03:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция


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