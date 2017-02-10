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Акимова стартует 43-й в спринте на ЧМ в Хохфильцене, Слепцова - 69-й, Старых -98-й

Елена Корсунская
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня в австрийском Хохфильцене состоится женская спринтерская гонка в рамках чемпионата мира.

В гонке примут участие 101 биатлонистка, россию представят четыре девушки.

Первой из наших на дистанцию отправится Екатерина Глазырина - у нее 10-й стартовый номер. Татьяна Акимова уйдет на лыжню под 43-м номером, Светлана Слепцова - под 69-м, Ирина Старых - под 98-м.  

Что касается лидером, француженка Мари Дорен Абер стартует первой, финка Кайса Макарайнен - четвертой, итальянка Доротея Вирер - шестой, белоруска Дарья Домрачева - 36-й, немка Лаура Дальмайер - 64-й, чешка Габриэла Коукалова - 96-й. 

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию спринта. Начало в 16:45 мск.  

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