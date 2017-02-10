Акимова стартует 43-й в спринте на ЧМ в Хохфильцене, Слепцова - 69-й, Старых -98-й

Мартен Фуркад: Логинов не извинился за то, что он сделал в прошлом

Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил о том, что его отношение к россиянину Александру Логинову, отбывшему дисквалификацию за применение допинга, никогда не изменится.