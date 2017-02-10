Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Бордо- : -ПСЖ
Футбол  Спартак- : -Осиек
Футбол  Наполи- : -Дженоа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Кириленко: Ситуация с Мозговым напрягает

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что его напрягает ситуация, в которой оказался российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов.

- Тяжелая ситуация для Мозгова морально и ментально. Меня она напрягает в контексте национальной команды, ведь сборной нужны люди, имеющие игровую практику. С другой стороны, уже в середине апреля сезон у Мозгова будет завершен, и будет время отдохнуть перед сборной. Сложно что-то советовать Тимофею, в любом случае у него контракт, и нужно работать, тренироваться, ждать своего часа. Совсем уже нельзя игрока потушить, не давать играть, уж все матчи Мозгов не будет пропускать, - сказал Кириленко «Р-Спорт». 

Мозгов не появлялся на площадке в последних двух матчах «Лейкерс» - против «Нью-Йорка» и «Детройта». По информации американской прессы, руководство «Лос-Анджелес» готово обменять баскетболиста в другой клуб. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
НБА. «Шарлотт» уступил «Хьюстону», «Портленд» - «Бостон» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НБА на сайте «Советского спорта».Штат сотрудников Российской федерации баскетбола сократился на 30%В январе 2017 года штат Российской федерации баскетбола сократился на 30%.НБА. «Голден Стэйт» победил «Чикаго», «Сакраменто» обыграл «Бостон» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в НБА.«Лейкерс» без Мозгова проиграл на выезде «Детройту»В матче регулярного чемпионата НБА «Детройт Пистонс» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 121:107 (25:25, 31:25, 36:20, 29:32).Главное недоразумение НБА. Почему провалился «Бруклин»Главное недоразумение НБА. Почему провалился «Бруклин»Первая половина регулярного чемпионата НБА практически завершилась, а команда «Бруклин Нетс» пока не может выиграть и десяти матчей.НБА. «Шарлотт» обыграл «Бруклин» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НБА на сайте «Советского спорта».Тимофей Мозгов: Трамп пытается выстроить хорошие отношения с Россией, и что же в этом плохого?Центровой клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов поделился своим взглядом на политику нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.Владимир Гомельский: Мозгов не заслужил авторитета у партнеровВладимир Гомельский: Мозгов не заслужил авторитета у партнеровЭксперт «Советского спорта» Владимир Гомельский рассуждает о причинах подобного решения Люка Уолтона.Мозгов отправился на лавку. Обзор недели НБАМозгов отправился на лавку. Обзор недели НБАЧто интересного произошло в сильнейшей лиге мира за последнюю неделю?Тимофей Мозгов: У меня много вопросов, но я не буду говорить о нихЦентровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов высказался о решении главного тренера команды Люка Уолтона оставить его в запасе в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Йорком» (121:107).Родман приговорен к трем годам тюрьмы условно за нарушение ПДДПятикратный чемпион НБА Деннис Родман приговорен к трем годам тюрьмы условно за нарушение правил дорожного движения, сообщает ESPN.Мозгов из-за плохой игры переведен в резервный состав «Лейкерс»Российский центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов переведен в резервный состав, сообщает NBC.НБА. «Денвер» победил «Даллас», «Мемфис» обыграл «Сан-Антонио» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты игрового дня в НБА.«Лейкерс» без Мозгова победил на выезде «Нью-Йорк»В матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Йорк Никс» на домашней площадке проиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 107:127 (19:29, 26:32, 28:36, 34:24).Андрей Кириленко: Лакмусовой бумажкой для любого вида спорта в России является выступление сборнойПрезидент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко посетовал на то, что о развитии любого вида спорта в стране судят только по выступление национальной сборной.Андрей Кириленко: ЦСКА несколько разбаловал нас своими победамиПрезидент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко полагает, что своими удачными выступлениями московский ЦСКА несколько разбаловал своих болельщиков.«Бруклин» дома уступил «Торонто»«Бруклин» дома уступил «Торонто»Матч регулярного чемпионата НБА между «Бруклином» и «Торонто» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 103:95 в пользу «Торонто».НБА. «Кливленд» обыграл «Нью-Йорк», «Орландо» уступил «Атланте» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в НБА.«Голден Стэйт» уступил «Сакраменто» в овертайме«Голден Стэйт» уступил «Сакраменто» в овертайме в матче регулярного чемпионата НБА.Тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович установил рекорд НБАГлавный тренер «Сан-Антонио Сперс» Грегг Попович установил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации по количеству одержанных побед с одним клубом.
Главные новости
Футбол
Фуркад против россиян и всего допингового мира, а Панченко выбирает между «Динамо» и ЦСКА. Главные новости утра
Биатлон
Виталий Мутко: Провокации будут, но через это надо пройти и выйти более сильными
Футбол
«Реал» хочет предложить Бензема новый контракт на улучшенных условиях
Биатлон
Акимова стартует 43-й в спринте на ЧМ в Хохфильцене, Слепцова - 69-й, Старых -98-й
Биатлон
Дмитрий Васильев: Отобрать ЧМ-2021 рекомендовала WADA, но это не входит в ее компетенцию
Хоккей
Тарасенко принес «Сент-Луису» победу над «Торонто»
Хоккей
Шайбы Радулова и Маркова помогли «Монреалю» обыграть «Аризону»
Футбол
Рауль включил Роналду и Зидана в пятерку лучших игроков за всю историю «Реала»
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Детройт», Кузнецов сделал результативную передачу
Легкая атлетика
День в истории. Джастину Гэтлину исполнилось 35 лет
все новости
Лейкерс
Лейкерскалендарьстатистика
Тимофей Мозгов
Тимофей Мозговвсе новости
Андрей Кириленко
Андрей Кириленковсе новости
НБА
НБАтаблицакалендарьстатистикатексты/новости