Андрей Кириленко: Ситуация с Мозговым напрягает

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что его напрягает ситуация, в которой оказался российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов.

- Тяжелая ситуация для Мозгова морально и ментально. Меня она напрягает в контексте национальной команды, ведь сборной нужны люди, имеющие игровую практику. С другой стороны, уже в середине апреля сезон у Мозгова будет завершен, и будет время отдохнуть перед сборной. Сложно что-то советовать Тимофею, в любом случае у него контракт, и нужно работать, тренироваться, ждать своего часа. Совсем уже нельзя игрока потушить, не давать играть, уж все матчи Мозгов не будет пропускать, - сказал Кириленко «Р-Спорт».

Мозгов не появлялся на площадке в последних двух матчах «Лейкерс» - против «Нью-Йорка» и «Детройта». По информации американской прессы, руководство «Лос-Анджелес» готово обменять баскетболиста в другой клуб.