Торнтон вышел на 23-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Форвард «Сан-Хосе» Джо Торнтон поднялся на 23-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ.

В матче с «Бостоном» (3:6) 37-летний канадец забросил четвертую шайбу в сезоне. Это очко стало для Торнтона 1375-м в НХЛ, что позволило ему опередить бывшего форварда «Миннесоты»/»Далласа» 90-2000-х годов Майка Модано.

Отметим, что на счету Торнтона 381 гол и 994 результативных передач. Чтобы догнать занимающего 22-е место Бретта Халла, форварду «акул» необходимо набрать еще 16 очков.

Напомним, Торнтон начал карьеру в НХЛ в 1997 году в «Бостоне», а с 2005 года выступает с «Сан-Хосе». Контракт игрока с «акулами» рассчитан до конца нынешнего сезона.