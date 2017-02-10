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Торнтон вышел на 23-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Сан-Хосе» Джо Торнтон поднялся на 23-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ.

В матче с «Бостоном» (3:6) 37-летний канадец забросил четвертую шайбу в сезоне. Это очко стало для Торнтона 1375-м в НХЛ, что позволило ему опередить бывшего форварда «Миннесоты»/»Далласа» 90-2000-х годов Майка Модано.

Отметим, что на счету Торнтона 381 гол и 994 результативных передач. Чтобы догнать занимающего 22-е место Бретта Халла, форварду «акул» необходимо набрать еще 16 очков.

Напомним, Торнтон начал карьеру в НХЛ в 1997 году в «Бостоне», а с 2005 года выступает с «Сан-Хосе». Контракт игрока с «акулами» рассчитан до конца нынешнего сезона.

Матч

Бостон - Сан-Хосе - 6:3 (3:1, 2:1, 1:1)

Голы:

Бэкес (Крейчи, Крюг), 0:52 (1:0). Торнтон (Гертль), 7:51 (1:1). Бержерон (Бэкес, Карло), 15:52 (2:1). Пастрняк (Бержерон), 17:31 (3:1 - бол.). Браун (Марло, Кутюр), 21:08 (3:2). Шаллер (Нэш, Мур), 33:04 (4:2). Пастрняк (Бержерон, Маршанд), 39:11 (5:2 - бол.). Майер (Уорд, Гертль), 57:23 (5:3). Маршанд (Бержерон, Бэкес), 59:30 (6:3 - п.в.).

Место и дата

10 февраля 03:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция

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