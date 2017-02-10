Тарасенко догнал Демитру по голам в овертайме за «Сент-Луис»
Форвард «Сент-Луиса»
Владимир Тарасенко принес команде победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто»
(2:1 OT).
Для 25-летнего российского нападающего этот гол в овертайме стал седьмым за неполных пять сезонов в лиге.
Таким образом, Тарасенко догнал лидера «Сент-Луиса» по этому показателю – Павола Демитру, который играл за «блюзменов» с 1996 по 2004 годы.
Теперь на счету Тарасенко 53 (26+27) очка в 55 матчах регулярного чемпионата НХЛ, и он занимает седьмое место в списке лучших бомбардиров сезона, отставая на семь очков от лидеров – Сидни Кросби из «Питтсбурга» и Коннора Макдэвида из «Эдмонтона».
В следующем матче в ночь на 12 февраля «Сент-Луис» сыграет в гостях с «Монреалем».
Матч
Торонто - Сент-Луис - 1:2 О.Т. (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Берглунд (Пяярви-Свенссон, Шварц), 4:15 (0:1). Райлли (Кадри, Нюландер), 38:56 (1:1). Тарасенко (Лехтеря, Шаттенкирк), 60:20 (1:2).
Место и дата
10 февраля 03:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция