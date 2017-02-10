Тарасенко догнал Демитру по голам в овертайме за «Сент-Луис»

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко принес команде победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (2:1 OT).

Для 25-летнего российского нападающего этот гол в овертайме стал седьмым за неполных пять сезонов в лиге.

Таким образом, Тарасенко догнал лидера «Сент-Луиса» по этому показателю – Павола Демитру, который играл за «блюзменов» с 1996 по 2004 годы.

Теперь на счету Тарасенко 53 (26+27) очка в 55 матчах регулярного чемпионата НХЛ, и он занимает седьмое место в списке лучших бомбардиров сезона, отставая на семь очков от лидеров – Сидни Кросби из «Питтсбурга» и Коннора Макдэвида из «Эдмонтона».

В следующем матче в ночь на 12 февраля «Сент-Луис» сыграет в гостях с «Монреалем».