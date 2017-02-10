«Реал» хочет предложить Бензема новый контракт на улучшенных условиях

Руководство «Реала» готово предложить новый контракт нападающему Кариму Бензема, сообщает AS.

По информации источника, мадридский клуб хочет продлить соглашение с французом до 2021 или 2022 года, улучшив финансовые условия футболиста. Нынешний контракт Бензема с «Реалом» действует до 2019 года.

29-летний футболист выступает за «Реал» с 2009 года. В текущем сезоне форвард провел за мадридский клуб 15 матчей, забил пять мячей и отдал две голевые передачи.