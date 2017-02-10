Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Бордо- : -ПСЖ
Футбол  Спартак- : -Осиек
Футбол  Наполи- : -Дженоа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ули Хенесс: Попытки Дугласа Косты поднять себе зарплату в «Баварии» не пройдут

Источник:  Daily MailКомментарии

Президент «Баварии» Ули Хенесс предупредил полузащитника команды Дугласа Коста, что его публичные заявления не помогут ему в переговорах о продлении контракта.

«Он отчаянно старается поднять себе зарплату. Но это не работает с нами. Он может пробовать хоть еще десять раз. У него и так достойные условия», – приводит Daily Mail слова Хенесса.

Ранее 26-летний бразилец заявил, что не чувствует себя абсолютно комфортно в «Баварии», добавив, что имеет предложения из Китая и других европейских клубов.

Дуглас Коста проводит за «Баварию» второй сезон после пяти лет проведенных в «Шахтере».

В нынешнем сезоне Коста забил три гола и сделал три голевые передачи в 14 матчах бундеслиги. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Бундеслига. 20-й тур. «Майнц» сыграет с «Аугсбургом», «Шальке 04» - «Герта» и другие матчиВсе матчи чемпионата Германии по футболу на сайте «Советского спорта».Матс Хуммельс: Не согласен с тем, что ошибки судей всегда должны быть частью футбола. Я за видеоповторыЗащитник «Баварии» и сборной Германии Матс Хуммельс высказался за широкое применение в мировом футболе практики видеоповторов.«Боруссия» оценила Обамеянга в 70 миллионов евроДортмундская «Боруссия» готова будущим летом отпустить нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга в другой клуб за 70 миллионов евро.Михаэль Баллак: В «Баварии» у Озила будет больше шансов выиграть трофейБывший полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак посоветовал полузащитнику «Арсенала» Месуту Озилу вернуться в бундеслигу.Манчини может возглавить «Милан»Следующий сезон «Милан» может начать под руководством нового главного тренера. По данным Corriere dello Sport, компания Sino Europe – Sports, которая в ближайшее время завершит сделку по приобретению клуба, хочет видеть главным тренером команды Роберто Манчини.Хотите сенсацию? Почему «Реал» не станет чемпиономХотите сенсацию? Почему «Реал» не станет чемпионом«ССФ» оценивает, насколько прочны позиции лидеров в пяти ведущих европейских чемпионатах«РБ Лейпциг» продлил контракт с нападающим Форсбергом (фото)«РБ Лейпциг» подписал новое соглашение с нападающим Эмилем Форсбергом, рассчитанное до лета 2022 года, сообщает официальный твиттер немецкого клуба.Консул Украины в Германии будет требовать от «Баварии» извинений за баннеры в адрес ЗозулиГенеральный консул Украины в Мюнхене Вадим Костюк заявил, что будет требовать извинений от мюнхенской «Баварии». Поводом для этого стали баннеры болельщиков в адрес украинского нападающего Романа Зозули.Украинский журналист: Фанаты «Баварии» должны помнить, где впервые массово «заявили» свастикуУкраинский спортивный журналист и футбольный комментатор Игорь Цыганык прокомментировал баннер фанатов «Баварии» в адрес нападающего Романа Зозули.«Ливерпуль» предложит за Обамеянга 40 миллионов фунтов«Ливерпуль» летом попытается приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает The Sun.Феррейра-Карраско может продолжит карьеру в «Баварии»«Бавария» интересуется полузащитником «Атлетико» Янником Феррейрой-Карраско, сообщают испанские СМИ.Болельщики «Баварии»: Зозуля, убирайся (фото)Во время матча 1/8 финала Кубка Германии между «Баварией» и «Вольфсбургом» (1:0), болельщики мюнхенского клуба на трибуне вывесили баннеры с надписями «Выгоняйте нацистов из футбола» и «Зозуля, убирайся».Карло Анчелотти: В последние 10 минут у «Баварии» возникли проблемы, «Вольфсбург» стал оказывать давлениеГлавный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти подвел итоги матча с «Вольфсбургом» в рамках 1/8 финала Кубка Германии.Полузащитник «Байера» Хакан Чалханоглу отказался от зарплаты за 4 месяцаПолузащитник леверкузенского «Байера» и сборной Турции Хакан Чалханоглу заявил, что отказывается от зарплаты и всех премиальных на время четырехмесячной дисквалификации, которая была наложена на футболиста по решению ФИФА.«Бавария» обыграла «Вольфсбург» и вышла в четвертьфинал Кубка ГерманииМюнхенская «Бавария» стала третьим четвертьфиналистом Кубка Германии по футболу-2016/17.Лам завершит карьеру в конце сезона, но не станет спортивным директором «Баварии»Защитник «Баварии» Филипп Лам завершит карьеру в конце сезона. Об этом сообщают немецкие СМИ.Клубы пяти ведущих лиг Европы потратили на зимние трансферы 742 млн евроМеждународный центр спортивных исследований посчитал, что представители пяти ведущих чемпионатов Европы в зимнее трансферное окно потратили 742 миллиона евро, сообщает football-observatory.com.Левандовски получил награду лучшему футболисту Польши за 2016 год (фото)Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим игроком Польши по итогам 2016 года.Анчелотти считает, что агент Косты подталкивает его к уходу из «Баварии»Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал высказывание полузащитника Дугласа Косты, который ранее заявил, что не чувствует себя счастливым в стане действующего чемпиона Германии.Ничья в пользу лидера. «Бавария» буксует, но отрывается от «Лейпцига»Ничья в пользу лидера. «Бавария» буксует, но отрывается от «Лейпцига»«Советский спорт» рассказывает о главных событиях 19-го тура чемпионата Германии по футболу.
Главные новости
Футбол
Фуркад против россиян и всего допингового мира, а Панченко выбирает между «Динамо» и ЦСКА. Главные новости утра
Биатлон
Виталий Мутко: Провокации будут, но через это надо пройти и выйти более сильными
Футбол
«Реал» хочет предложить Бензема новый контракт на улучшенных условиях
Биатлон
Акимова стартует 43-й в спринте на ЧМ в Хохфильцене, Слепцова - 69-й, Старых -98-й
Биатлон
Дмитрий Васильев: Отобрать ЧМ-2021 рекомендовала WADA, но это не входит в ее компетенцию
Хоккей
Тарасенко принес «Сент-Луису» победу над «Торонто»
Хоккей
Шайбы Радулова и Маркова помогли «Монреалю» обыграть «Аризону»
Футбол
Рауль включил Роналду и Зидана в пятерку лучших игроков за всю историю «Реала»
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Детройт», Кузнецов сделал результативную передачу
Легкая атлетика
День в истории. Джастину Гэтлину исполнилось 35 лет
все новости
Бавария
Бавариякалендарьстатистика
Дуглас Коста
Дуглас Коставсе новости
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости