Ули Хенесс: Попытки Дугласа Косты поднять себе зарплату в «Баварии» не пройдут
Президент «Баварии»
Ули Хенесс предупредил полузащитника команды Дугласа Коста, что его публичные
заявления не помогут ему в переговорах о продлении контракта.
«Он отчаянно старается поднять себе зарплату. Но это не работает с нами. Он может пробовать хоть еще десять раз. У него и так достойные условия», – приводит Daily Mail слова Хенесса.
Ранее 26-летний бразилец заявил, что не чувствует себя абсолютно комфортно в «Баварии», добавив, что имеет предложения из Китая и других европейских клубов.
Дуглас Коста проводит за «Баварию» второй сезон после пяти лет проведенных в «Шахтере».
В нынешнем сезоне Коста забил три гола и сделал три голевые передачи в 14 матчах бундеслиги.
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