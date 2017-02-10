Ули Хенесс: Попытки Дугласа Косты поднять себе зарплату в «Баварии» не пройдут

Президент «Баварии» Ули Хенесс предупредил полузащитника команды Дугласа Коста, что его публичные заявления не помогут ему в переговорах о продлении контракта.

«Он отчаянно старается поднять себе зарплату. Но это не работает с нами. Он может пробовать хоть еще десять раз. У него и так достойные условия», – приводит Daily Mail слова Хенесса.

Ранее 26-летний бразилец заявил, что не чувствует себя абсолютно комфортно в «Баварии», добавив, что имеет предложения из Китая и других европейских клубов.

Дуглас Коста проводит за «Баварию» второй сезон после пяти лет проведенных в «Шахтере».

В нынешнем сезоне Коста забил три гола и сделал три голевые передачи в 14 матчах бундеслиги.