Виталий Мутко: Провокации будут, но через это надо пройти и выйти более сильными

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко прокомментировал поведение Мартена Фуркада в смешанной эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене.

- Спорт есть спорт. А этим должны заниматься те, кто отслеживают исполнения регламента, правила. А спортсменам надо просто бороться и доказывать. А провокации будут, и не только здесь, будет давление на команды. Но через это надо пройти и выйти более сильными, вот и все. Так что не надо на это обращать внимания. Первый день чемпионата мира, а мы из этого что-то делаем, - сказал Мутко в интервью «Р-Спорт».

Напомним, 9 февраля в Хохфильцене стартовал чемпионат мира по биатлону. В смешанной эстафете победу одержала сборная Германии, французы стали вторыми, а россияне - третьими.

На церемонии награждении Александр Логинов и Антон Шипулин не подали руки Мартену Фуркаду, после чего лидер Кубка мира-2016/17 покинул пьедестал почета.