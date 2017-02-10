Халатное отношение врача сборной Казахстана стало причиной допинг-скандала на чемпионате мира

Сборную Казахстана по биатлону заподозрили в использовании допинга на чемпионате мира в Австрии из-за халатного отношения врача команды к утилизации медикаментов, разрешенных к применению, сообщил председатель комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Казахстана Елсияр Канагатов.

- По ситуации на чемпионате мира по биатлону мы можем сказать, что было халатное отношение врача нашей команды, - цитирует Канагатова ТАСС.

По его словам, «после использования был нарушен порядок утилизации отходов медикаментов».

Вчера комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев сообщил, что австрийская полиция провела обыск в расположении сборной Казахстана по биатлону в Хохфильцене, в результате которого обнаружила запрещенные фармакологические препараты. Чемпионат мира в Хохфильцене проходит с 8 по 19 февраля.