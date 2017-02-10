Владимир Тарасенко: Я не хочу говорить о себе, мы одержали очень важную победу

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (2:1 OT), в котором он забросил победную шайбу в овертайме.

«Я не хочу говорить о себе, мы одержали очень важную победу, – приводит слова Тарасенко официальный сайт НХЛ. – Теперь у нас совсем другое положение в таблице, чем было две недели назад. Мы просто стараемся биться друг за друга и выигрывать каждый матч. Это был важный тест для нас. Недавно мы победили «Торонто» со счетом 5:1, но перед игрой понимали, что в этот раз все будет по-другому. Мы выиграли у очень хорошей команды».

Напомним, теперь на счету Тарасенко 53 (26+27) очка в 55 матчах регулярного чемпионата НХЛ, и он занимает седьмое место в списке лучших бомбардиров сезона, отставая на семь очков от лидеров – Сидни Кросби из «Питтсбурга» и Коннора Макдэвида из «Эдмонтона».