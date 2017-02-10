Владимир Тарасенко: Я не хочу говорить о себе, мы одержали очень важную победу
Форвард «Сент-Луиса»
Владимир Тарасенко подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто»
(2:1 OT), в котором он забросил победную
шайбу в овертайме.
«Я не хочу говорить о себе, мы одержали очень важную победу, – приводит слова Тарасенко официальный сайт НХЛ. – Теперь у нас совсем другое положение в таблице, чем было две недели назад. Мы просто стараемся биться друг за друга и выигрывать каждый матч. Это был важный тест для нас. Недавно мы победили «Торонто» со счетом 5:1, но перед игрой понимали, что в этот раз все будет по-другому. Мы выиграли у очень хорошей команды».
Напомним, теперь на счету Тарасенко 53 (26+27) очка в 55 матчах регулярного чемпионата НХЛ, и он занимает седьмое место в списке лучших бомбардиров сезона, отставая на семь очков от лидеров – Сидни Кросби из «Питтсбурга» и Коннора Макдэвида из «Эдмонтона».
Матч
Торонто - Сент-Луис - 1:2 О.Т. (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Берглунд (Пяярви-Свенссон, Шварц), 4:15 (0:1). Райлли (Кадри, Нюландер), 38:56 (1:1). Тарасенко (Лехтеря, Шаттенкирк), 60:20 (1:2).
Место и дата
10 февраля 03:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция