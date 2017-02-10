Джефф Монсон: Жаль, что Федор Емельяненко не выступал в США в расцвете своей карьеры
Американский боец смешанного стиля Джефф Монсон поделился своим комментарием по поводу поединка Федора Емельяненко и Мэтта Митриона на турнире Bellator 172, который состоится 19 февраля.
«Бой Федора с Митрионом - это большой шаг Последнего императора. Я, конечно же, как и миллионы россиян, буду смотреть этот поединок и болеть за Федора. Не думаю, что бой будет быстрым. Федор продемонстрировал фантастическую стойкость в бою с Мальдонадо и Митриону будет нелегко. Мэтт, в свою очередь, как и любой другой соперник в тяжелой весовой категории опасен для Федора и ему нужно следить, чтобы не повторился сюжет боя с Мальдонадо. Вообще, мне очень жаль, что Федор не смог выступать в США в расцвете спортивной карьеры. Вот это было бы зрелище», - сказал Монсон «Советскому спорту».