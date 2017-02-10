Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Бордо- : -ПСЖ
Футбол  Спартак- : -Осиек
Футбол  Наполи- : -Дженоа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Джефф Монсон: Жаль, что Федор Емельяненко не выступал в США в расцвете своей карьеры

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Американский боец смешанного стиля Джефф Монсон поделился своим комментарием по поводу поединка Федора Емельяненко и Мэтта Митриона на турнире Bellator 172, который состоится 19 февраля.

«Бой Федора с Митрионом - это большой шаг Последнего императора. Я, конечно же, как и миллионы россиян, буду смотреть этот поединок и болеть за Федора. Не думаю, что бой будет быстрым. Федор продемонстрировал фантастическую стойкость в бою с Мальдонадо и Митриону будет нелегко. Мэтт, в свою очередь, как и любой другой соперник в тяжелой весовой категории опасен для Федора и ему нужно следить, чтобы не повторился сюжет боя с Мальдонадо. Вообще, мне очень жаль, что Федор не смог выступать в США в расцвете спортивной карьеры. Вот это было бы зрелище», - сказал Монсон «Советскому спорту».

«Лучший тяжеловес мира теперь наш». Как Bellator гордится подписанием Федора Емельяненко

Мэтт Митрион, кажется, потрясен больше всех. Кого-кого, но Федора он явно не ждал. «Лучший тяжеловес мира теперь наш». Как Bellator гордится подписанием Федора Емельяненко

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Федор Емельяненко: Скоро мы вылетаем в Америку, где пройдет подводка к бою против МитрионаРоссийский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал о ходе своей подготовке к поединку против американца Мэтта Митриона, который состоится 19 февраля на турнире Bellator 172.Амосов проведет бой за титул чемпиона мира против первого номера национального рейтинга Бразилии3-кратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, чемпион Евразии по боевому самбо Ярослав Амосов проведет защиту титула чемпиона мира по мма в полусредней категории до 77 кг против Андерсона де Кейро́ш Диниша (ANDERSON DE QUEIROZ DINIZ). Бой станет главным событием первого турнира серии PRIME SELECTION-2017, стартующего 18 марта в Краснодаре.Промоушен WFCA проведет турнир в Караганде 1 апреляПервый заграничный турнир бойцовской лиги WFCA под номером 35 пройдет 1 апреля в Караганде (Казахстан).25 февраля лига WFCA впервые проведет турнир за пределами ГрозногоБойцовская лига WFCA, базирующаяся в Грозном, 25 февраля проведет первый турнир за пределами республики — в Москве.Александр Шаблий: Не считаю, что я проиграл бой ВартанянуРоссийский боец смешанного стиля Александр Шаблий в интервью официальному сайту ACB рассказал о своих планах на ближайшее время.Люк Барнатт: Халидов в конце своего пути, я же только начинаю егоАнглийский боец смешанного стиля Люк Барнатт (12-3) дал комментарий в преддверии поединка против Мамеда Халидова (32-4), который представляет Польшу.Видеоповторы и тейпирование. В ММА могут измениться некоторые правилаВидеоповторы и тейпирование. В ММА могут измениться некоторые правилаС 2018 года в смешанных единоборствах могут быть введены новые правила.Виталий Минаков: Наши бойцы не «прыгают» из штанов, американцам это нравитсяВиталий Минаков: Наши бойцы не «прыгают» из штанов, американцам это нравитсяНепобежденный российский боец Виталий в преддверии своего поединка на турнире Fight Nights дал интервью «Советскому Спорту».Петр Ян: Чтобы научиться навыкам борьбы, нужно пройти семь сборовРоссийский боец смешанного стиля легчайшей весовой категории Петр Ян продолжает готовиться к реваншу против чемпиона лиги ACB Магомеда Магомедова.Вердум подерется с Ротвеллом на турнире UFC 211Как сообщает издание Globo.com, экс-чемпионе UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердум свой следующий поединок проведет 13 мая на турнире UFC 211.Виталий Минаков: Линдерман выходит с огромным желанием победить, а это делает его очень опасным соперникомНепобежденный российский боец Виталий Минаков в преддверии своего поединка на турнире Fight Nights дал интервью «Советскому Спорту».Виталий Минаков: Контракт с UFC? Кто-то выдумал историю, а это вызвало раздражение у руководства BellatorНепобежденный российский боец Виталий Минаков в преддверии своего поединка на турнире Fight Nights дал интервью «Советскому Спорту».Победитель боя Емельяненко – Митрион может провести поединок за звание чемпиона BellatorКак стало известно «Советскому спорту», победитель поединка между Федором Емельяненко и Мэтттом Митрионом в следующем бою может сразиться за пояс чемпиона Bellator в тяжелом весе.18 февраля в Москве состоится турнир по кикбоксингу W5: Пашпорин – Петросян18 февраля в Москве состоится турнир по кикбоксингу W5: Пашпорин – Петросян18 февраля на арене ДС «Динамо» в Крылатском состоится одно из самых ожидаемых событий для любителей единоборств.Дамир Исмагулов: В бою против Эру у меня нет права на ошибку и я настроен только на победуБоец смешанного стиля Дамир Исмагулов - о своем предстоящем бое против Моргана Эру на международном турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 74.Мэтт Митрион: Федор Емельяненко – легенда, а я нокаутирую эту легенду 18 февраляАмериканский боец смешанного стиля Мэтт Митрион поделился ожиданиями от предстоящего поединка с россиянином Федором Емельяненко на турнире Belltator 172.Корешков сломал ногу, бой с Гонсалесом в Bellator отмененИзвестный российский боец ММА Андрей Корешков сломал ногу и не выступит на шоу Bellator, где должен был драться против американца Фернандо Гонсалеса, сообщил тренер россиянина Александр Шлеменко.Александр Емельяненко может провести бой с МонсономМенеджер американского бойца смешанного стиля Джеффа Монсона Маршалл Коминс подтвердил, что бой-реванш Снеговика с Александром Емельяненко возможен.M-1 Challenge 74. Денес Карвальо сразится против Малыгина18 февраля открывать международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 74 будет бой между Денесом Карвальо (Бразилия, 5-1) и Вадимом Малыгиным (Сечь PRO и MMA-Север, 7-2-1).Коэффициент на победу Федора Емельяненко в бою против Митриона постоянно падает19 февраля на турнире Bellator 172 российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко проведет бой против американца Мэтта Митриона.
Главные новости
Футбол
Фуркад против россиян и всего допингового мира, а Панченко выбирает между «Динамо» и ЦСКА. Главные новости утра
Биатлон
Кто виноват в скандале на чемпионате мира по биатлону? Опрос
Биатлон
Владимир Барнашов: Фуркад своими выходками делает хуже только себе
Баскетбол
«Лейкерс» хочет обменять Мозгова
Футбол
Шандао может перейти в топ-клуб РФПЛ
Футбол
«Зенит» полетел на сбор в Бельгию без братьев Кержаковых и Новосельцева
MMA
Джефф Монсон: Жаль, что Федор Емельяненко не выступал в США в расцвете своей карьеры
Биатлон
Халатное отношение врача сборной Казахстана стало причиной допинг-скандала на чемпионате мира
Биатлон
Виталий Мутко: Провокации будут, но через это надо пройти и выйти более сильными
Футбол
«Реал» хочет предложить Бензема новый контракт на улучшенных условиях
все новости
Bellator
Bellatorвсе новости
Джефф Монсон
Джефф Монсонвсе новости
Мэтт Митрион
Мэтт Митрионвсе новости
Федор Емельяненко
Федор Емельяненковсе новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства