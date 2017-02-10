«Вегас» претендует на Капуано

Бывший главный тренер «Айлендерс» Джек Капуано может возглавить новый клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс».

По данным Las Vegas Review-Journal, «ночные рыцари» уже провели и в ближайшее время проведут переговоры с 50-летним американцем.

«Мне он нравится, – сказал владелец «Вегаса» Билл Фоули. – Он настоящий семьянин и очень хороший тренер, за которого любят играть хоккеисты. То же самое могу сказать о Жераре Галлане».

Напомним, 17 января Капуано был уволен из «Айлендерс». Дважды подряд под руководством американца «островитяне» набирали по 100 очков, а в прошлом сезоне выиграли свою первую серию плей-офф с 1993 года.