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«Зенит» полетел на сбор в Бельгию без братьев Кержаковых и Новосельцева

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Тренерский штаб «Зенита» назвал игроков, которые примут участие в третьем тренировочном сборе в Бельгии.

Вратари: Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Егор Бабурин;

Защитники: Игорь Смольников, Александр Анюков, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Бранислав Иванович;

Полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Павел Могилевец, Жулиано, Данни, Роберт Мак, Олег Шатов, Йоан Молло;

Нападающие: Лука Джорджевич, Александр Кокорин, Артем Дзюба.

Напомним, тренировочный сбор «Зенита» в бельгийском Тюбизе пройдет с 10 по 15 февраля. На следующий день после окончания сбора петербуржцы в Брюсселе сыграют первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта». Ответная игра состоится 23 числа в Петербурге.

На зимний перерыв в чемпионате России «Зенит» ушел на втором месте с 35 очками. От московского «Спартака», который возглавляет таблицу, сине-бело-голубые отстают на пять очков. Следующую встречу в РФПЛ подопечные Мирчи Луческу проведут 4 марта в Москве против ЦСКА.

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