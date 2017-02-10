Шандао может перейти в топ-клуб РФПЛ

Агент бразильского защитника «Анжи» Шандао Ролим Кармо сообщил, что футболист может перейти в один из топ-клубов чемпионата России.

- Сейчас мы начинаем переговоры с одним из российских топ-клубов, который пока не готовы назвать. Возможно, Шандао перейдет именно в него, - сказал Кармо «Р-Спорт».

Ранее агент Шандао сообщил, что интерес к защитнику проявляют клубы из Китая и США.

Напомним, в декабре новым владельцем «Анжи» стал российский бизнесмен Осман Кадиев. Клуб объявил о продаже ведущих футболистов из-за ряда причин, в том числе финансового характера.

В текущем сезоне Шандао провел пять матчей за «Анжи» в РФПЛ.

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