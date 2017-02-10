Роберто Манчини: Не думаю, что стану следующим тренером «Милана»
Бывший тренер «Интера»
и «Манчестер Сити» Роберто Манчини опроверг информацию о том, что может возглавить
«Милана», сообщает Calciomercato.com
В среду 52-летний итальянец был замечен на стадионе «Ренато Далль’Ара» на матче 18-го тура серии A «Болонья» – «Милан».
«Не думаю, что я перейду в «Милан». Я приехал на матч, потому что у меня друзья в Болонье, и я хотел посмотреть игру.
Я знаком с Фассоне и Мирабелли (директоры «Милана»), но уже очень давно не разговаривал с ними. Мы не ведем переговоры. Не думаю, что я стану следующим тренером «Милана».
Манчини был отправлен в отставку из «Интера» в конце августа.
Манчини может возглавить «Милан»
Матч
Голы
Пашалич 89 (0:1).
Состав
Болонья: да Коста, Майетта, Гастальделло (Петкович, 62), Крафт, Мбайе (Торосидис, 77), Крейчи, Пулгар (Вивиани, 80), Верди, Джемаили, Надь, Дестро
Милан: Доннарумма, Абате, Палетта, Ванджони, Романьоли (Сапата, 31), Локателли (Гомес, 46), Пашалич, Деулофеу, Куцка, Бакка (Поли, 62), Сусо
Предупреждения:
Мбайе, 18; Гастальделло, 45; Верди, 47; Джемаили, 90; Надь, 90 - Палетта, 18; Абате, 23; Куцка, 53; Ванджони, 71
Удаления:
Судья:
Даниэле Довери (Италия)
Место и дата
08 февраля 22:45, Ренато Далл'Ара, Онлайн-трансляция