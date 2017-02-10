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Роберто Манчини: Не думаю, что стану следующим тренером «Милана»

Источник:  Calciomercato.comКомментарии

Бывший тренер «Интера» и «Манчестер Сити» Роберто Манчини опроверг информацию о том, что может возглавить «Милана», сообщает Calciomercato.com

В среду 52-летний итальянец был замечен на стадионе «Ренато Далль’Ара» на матче 18-го тура серии A «Болонья» – «Милан».

«Не думаю, что я перейду в «Милан». Я приехал на матч, потому что у меня друзья в Болонье, и я хотел посмотреть игру.

Я знаком с Фассоне и Мирабелли (директоры «Милана»), но уже очень давно не разговаривал с ними. Мы не ведем переговоры. Не думаю, что я стану следующим тренером «Милана».

Манчини был отправлен в отставку из «Интера» в конце августа.

Манчини может возглавить «Милан»

Матч

Болонья - Милан - 0:1 (0:0)

Голы

Пашалич 89 (0:1).

Состав

Болонья: да Коста, Майетта, Гастальделло (Петкович, 62), Крафт, Мбайе (Торосидис, 77), Крейчи, Пулгар (Вивиани, 80), Верди, Джемаили, Надь, Дестро

Милан: Доннарумма, Абате, Палетта, Ванджони, Романьоли (Сапата, 31), Локателли (Гомес, 46), Пашалич, Деулофеу, Куцка, Бакка (Поли, 62), Сусо

Предупреждения:

Мбайе, 18; Гастальделло, 45; Верди, 47; Джемаили, 90; Надь, 90 - Палетта, 18; Абате, 23; Куцка, 53; Ванджони, 71

Удаления:

нет - Палетта, 38; Куцка, 59

Судья:

Даниэле Довери (Италия)

Место и дата

08 февраля 22:45, Ренато Далл'Ара, Онлайн-трансляция

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