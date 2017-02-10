Роберто Манчини: Не думаю, что стану следующим тренером «Милана»

Бывший тренер «Интера» и «Манчестер Сити» Роберто Манчини опроверг информацию о том, что может возглавить «Милана», сообщает Calciomercato.com

В среду 52-летний итальянец был замечен на стадионе «Ренато Далль’Ара» на матче 18-го тура серии A «Болонья» – «Милан».

«Не думаю, что я перейду в «Милан». Я приехал на матч, потому что у меня друзья в Болонье, и я хотел посмотреть игру.

Я знаком с Фассоне и Мирабелли (директоры «Милана»), но уже очень давно не разговаривал с ними. Мы не ведем переговоры. Не думаю, что я стану следующим тренером «Милана».

Манчини был отправлен в отставку из «Интера» в конце августа.

Манчини может возглавить «Милан»