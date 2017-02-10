Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Бордо- : -ПСЖ
Футбол  Спартак- : -Осиек
Футбол  Наполи- : -Дженоа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Амкар» продлил контракт с Идову до 2021 года

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Защитник «Амкара» Брайн Идову продлил контракт с «Амкаром» еще на три года, сообщает официальный сайт пермяков.

Его предыдущее соглашение с клубом истекает в июне 2017 года, и за полсезона до этого срока «Амкар» и Брайн Идову договорились о продлении сотрудничества.

В текущем сезоне 24-летний защитник провел за «Амкар» 16 матчей и забил один гол.

- Я благодарен «Амкару» за предложение продлить контракт. Мне комфортно в Перми, мне нравится обстановка в команде и на стадионе, и обсуждение деталей нового договора заняло совсем немного времени. Надеюсь, что смогу оправдать оказанное мне доверие, - сказал Брайн Идову в интервью официальному сайту клуба. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» подпишет молодого замбийца? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» подпишет молодого замбийца? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Шандао может перейти в топ-клуб РФПЛАгент бразильского защитника «Анжи» Шандао Ролим Кармо сообщил, что футболист может перейти в один из топ-клубов чемпионата России.«Спартак» проведет семь спаррингов вместо четырех. Обзор сборов (видео)«Спартак» проведет семь спаррингов вместо четырех. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.«Не скрываем их грубые ошибки, но...». Почему возвращаются забракованные судьи«Не скрываем их грубые ошибки, но...». Почему возвращаются забракованные судьиНовый руководитель судейского комитета РФС Андрей Бутенко ответил на этот вопрос в интервью «Советскому спорту».Отец Панченко: В «Локомотиве» Кирилла точно не будет, все решится до 14 февраляВиктор Панченко, отец нападающего Кирилла Панченко, исключил возможность перехода футболиста в московский «Локомотив».«Скала меня настраивал словом. Гончаренко кидался льдом». 10 тренеров Хагуша«Скала меня настраивал словом. Гончаренко кидался льдом». 10 тренеров ХагушаКорреспондент «Советского спорта» поговорил с Анри на сборе в Турции про них, про тренеров.Стали известны все соперники «Спартака» на третьем сборе в ИспанииМосковский «Спартак» продолжает подготовку ко второй части сезона.Привет, «Фенербахче»! Готов ли «Краснодар» к матчу с турками?Привет, «Фенербахче»! Готов ли «Краснодар» к матчу с турками?В последнем матче на зимних сборах «Краснодар» разгромил испанскую «Марбелью» – 4:0. «Советский спорт» подводит итоги.Бычье сердце. Почему Федор Смолов стал так крутБычье сердце. Почему Федор Смолов стал так крутСегодня форварду сборной России и «Краснодара» Федору Смолову исполнилось 27 лет.«Кирилл, не умничай!». «Арсенал» спасает матч, Комбаров – комментирует«Кирилл, не умничай!». «Арсенал» спасает матч, Комбаров – комментируетТульский «Арсенал» не смог обыграть молдавский «Милсами», а Кирилл Комбаров попробовал себя в качестве комментатора.Федор Чалов: В будущем хочу играть в топ-чемпионатеНападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, насколько далеко простираются его карьерные амбиции.«Арсенал» сыграл вничью с молдавским «Милсами»Тульский «Арсенал» на сборе в Турции провел товарищеский матч с молдавским клубом «Милсами». Встреча завершилась со счетом 3:3.«Краснодар» разгромил «Марбелью» в товарищеском матче«Краснодар» на сборе в Испании провел товарищеский матч с «Марбельей» - клубом выступающим в сегунде В, третьем по силе испанском дивизионе.«Терек» одержал волевую победу над «Вардаром»«Терек» на сборе в Турции провел товарищеский матч с македонским «Вардаром» и победил - 3:1.Замбийский Роналду для «Спартака». Красно-белые подписывают бомбардираЗамбийский Роналду для «Спартака». Красно-белые подписывают бомбардира19-летний нападающий из Замбии настолько впечатлил тренерский штаб «Спартака»-2, что ему предложили 4-летний контракт.Агент Миранчука: Алексей будет отрабатывать свой трудовой договор с «Локомотивом»Агент Алексея Миранчука подтвердил информацию о том, что футболист отозвал из «Локомотива» свое заявление об увольнении.Вадим Скрипченко: На третьем сборе нужно определиться в составом, который будет решать конкретные задачи в матче с «Локомотивом»Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко рассказал о задачах команды на третьем зимнем сборе, на который самарцы отправятся в пятницу.Судья, разместивший свое фото в спартаковской атрибутике в соцсетях, вновь сможет судить матчи РФПЛПредседатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко рассказал об арбитрах, которые получают новый шанс проявить себя в премьер-лиге.Алексей Миранчук отозвал заявление об увольнении из «Локомотива»Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук принял решение отозвать заявление об увольнении из столичного клуба. .«Арсенал» отзаявил семерых игроковТульский «Арсенал» расстался с семью игроками.
Главные новости
Футбол
Фуркад против россиян и всего допингового мира, а Панченко выбирает между «Динамо» и ЦСКА. Главные новости утра
Биатлон
Кто виноват в скандале на чемпионате мира по биатлону? Опрос
Биатлон
Владимир Барнашов: Фуркад своими выходками делает хуже только себе
Баскетбол
«Лейкерс» хочет обменять Мозгова
Футбол
Шандао может перейти в топ-клуб РФПЛ
Футбол
«Зенит» полетел на сбор в Бельгию без братьев Кержаковых и Новосельцева
MMA
Джефф Монсон: Жаль, что Федор Емельяненко не выступал в США в расцвете своей карьеры
Биатлон
Халатное отношение врача сборной Казахстана стало причиной допинг-скандала на чемпионате мира
Биатлон
Виталий Мутко: Провокации будут, но через это надо пройти и выйти более сильными
Футбол
«Реал» хочет предложить Бензема новый контракт на улучшенных условиях
все новости
Амкар
Амкаркалендарьстатистика
Брайан Идову
Брайан Идовувсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости