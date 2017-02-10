«Амкар» продлил контракт с Идову до 2021 года

Защитник «Амкара» Брайн Идову продлил контракт с «Амкаром» еще на три года, сообщает официальный сайт пермяков.

Его предыдущее соглашение с клубом истекает в июне 2017 года, и за полсезона до этого срока «Амкар» и Брайн Идову договорились о продлении сотрудничества.

В текущем сезоне 24-летний защитник провел за «Амкар» 16 матчей и забил один гол.

- Я благодарен «Амкару» за предложение продлить контракт. Мне комфортно в Перми, мне нравится обстановка в команде и на стадионе, и обсуждение деталей нового договора заняло совсем немного времени. Надеюсь, что смогу оправдать оказанное мне доверие, - сказал Брайн Идову в интервью официальному сайту клуба.