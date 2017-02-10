«Койоты» не собираются уезжать из Аризоны

Президент «Аризоны» Энтони Леблан в специальном заявлении прокомментировал информацию о том, что клуб ознакомился с аренами в Портленде и Сиэтле.

«Недавно опубликованные газетой Glendale Star сообщения о том, что владельцы «Койотис» рассматривают варианты переезда клуба на арену вне штата Аризона, являются абсолютно ложными.

Газета ссылается на анонимные источники на аренах и в клубе. Это фальшивка. «Койотис» настроены на то, чтобы построить наиболее выгодную для налогоплательщиков арену в долине. Она будет самоокупаемой, благодаря ней появятся новые рабочие места, она принесет штату, графству и городу миллионы долларов. Мы твердо намерены остаться в Аризоне», – приводит слова Леблана официальный сайт НХЛ.

Напомним, руководство «Аризоны» занято поисками арены в связи с тем, что договор аренды арены Gila River в Глендэйле истекает по окончании сезона 2017/18.