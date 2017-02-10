Гассиев проведет реванш с Лебедевым в случае хороших финансовых гарантий и двумя поясами на кону

Промоутер Мурата Гассиева Леон Маргулес рассказал, при каких условиях может состояться бой-реванш с россиянином Денисом Лебедевым.

- Мы ведем работу по следующему бою Гассиева. Мы бы снова провели бой с Лебедевым, но только в случае хороших финансовых гарантий и двумя поясами на кону. Также мы готовы рассмотреть бой с Усиком, но в случае хорошего денежного обеспечения, что пока не представляется возможным. Что касается добровольной защиты, то мы рассматриваем возможность боев против таких боксеров, как Гловацкий, Влодарчик и другие, - сказал Маргулес в интервью «Р-Спорт».

Напомним, Мурат Гассиев 3 декабря в Москве победил Дениса Лебедева разделенным решением судей (116:111, 116:112, 113:114). Он завоевал чемпионский пояс IBF, в то время как титул WBA остался у Дениса (он не был выставлен на этот поединок).