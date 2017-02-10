Сергей Барбашев: Думаю, тренерский штаб «Сент-Луиса» доволен, как я учусь
Форвард «Сент-Луиса»
Сергей Барбашев рассказал о своих первых матчах в НХЛ.
«Поначалу было очень тяжело, когда меня подняли из АХЛ. Очень сильно волновался, перед самой игрой серьезно потряхивало, но после первой смены волнение улеглось.
Честно говоря, я думал, что будет очень тяжело, но оказалось все значительно проще. С каждой игрой я приобретаю новый опыт, есть игровое время, поэтому я очень доволен тем, что нахожусь здесь.
Думаю, что и тренерский штаб доволен тем, как я учусь. Первый раз было тяжело, а сейчас становится все легче и легче. Все приходит с играми, с опытом», – приводит слова Барбашева официальный сайт НХЛ.
21-летний российский нападающий провел семь матчей в регулярном чемпионате НХЛ. А 7 февраля в игре с «Оттавой» Барбашев забросил свою первую шайбу в лиге.