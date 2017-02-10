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«Лейкерс» хочет обменять Мозгова

Источник:  ESPNКомментарии

Руководство «Лейкерс» планирует расстаться с российским центровым Тимофеем Мозговым, сообщает ESPN.

Ранее сообщалось, что клуб не доволен игрой баскетболиста. По мнению руководства, уровень зарплаты Мозгова не соответствует его профессиональным качествам. У россиянина практически самая высокая зарплата в команде (64 млн долларов за 4-летний контракт), но его игровые показатели оставляют желать лучшего.  

Как сообщает источник, кроме Мозгова «Лейкерс» могут покинуть Ник Янг, Лу Уильямс и Луол Денг. Клуб сделает ставку на молодых баскетболистов. 

Напомним, что Мозгов перешел в «Лейкерс» в 2016 году, до этого он выступал за «Кливленд», с которым стал чемпионом НБА. В текущем сезоне он провел за «Лос-Анджелес» 52 матча, в которых набирал в среднем по 7,5 очка и делал по 5 подборов. 

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