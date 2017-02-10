Владимир Барнашов: Фуркад своими выходками делает хуже только себе

Олимпийский чемпион Владимир Барнашов высказался о поведении французского биатлониста Мартена Фуркада.

– Тренеру французской сборной уже пришлось извиняться перед россиянами за слова Фуркада в отношении Логинова, – сказал Барнашов в интервью Russia Today. – Он сказал, что Мартен был неправ, поскольку Александр имеет полное право выступать и никаких претензий к нему быть не может.

СБР действительно следует пообщаться с французскими коллегами. Этот конфликт нужно, конечно, как-то решать. Это неправильно.

– Как стоит вести себя россиянам? Может, лучше делать вид, что ничего не происходит и не поддаваться на провокации?

– Надо результатами на дистанции доказывать, что мы сильнее Фуркада. Вот и все. Это будет лучшая реакция. Мне кажется, Фуркад своими выходками делает хуже только себе. Все это ему еще аукнется.

Напомним, накануне во время смешанной эстафеты на чемпионате мира Фуркад сбил российского биатлониста Александра Логинова, против выступления которого в Хохфильцене не раз выступал в последнее время.