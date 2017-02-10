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Квинси Промес: Я здоров и чувствую в себе много сил

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал, как он готов к весенней части чемпионата России.

- Пока не сыграл ни в одном контрольном поединке, и было бы неправильным говорить сейчас, на сколько процентов готов к весенней части сезона. Но вы можете узнать у Хави, тренера по физподготовке, какие результаты показываю на тестах. Он скажет: «Высокие». Например, с «йо-йо» справился очень хорошо. Я здоров и чувствую в себе много сил. 

Сегодня нам предстоит первый контрольный матч на сборе в Испании. Мы будем играть с хорватским «Осиеком». Эта команда сейчас идет на третьем месте в чемпионате своей страны — неплохой результат. Так что этот спарринг будет хорошей проверкой для нас. Особенно если учесть то, что мы сейчас находимся под нагрузками. Придется непросто, но вы же теперь знаете: мы всегда хотим победить. Постоянно держим в голове, что весна не за горами. И надо быть готовыми к ней на сто процентов. Массимо Каррера все время напоминает нам о том, как важно подойти к предстоящим официальным матчам в отличной форме. Надеюсь, и с «Осиеком» сыграем успешно. А главное — без травм!, - цитирует Промеса официальный сайт «Спартака».

Напомним, что товарищеский матч «Спартак» - «Осиек» состоится сегодня в 19:00 мск. 25-летний голландец выступает за красно-белых с 2014 года. В текущем сезоне на его счету Промеса шесть голов и семь передач в 14 матчах чемпионата России.

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