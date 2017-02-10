Арсен Венгер: «Арсенал» воспитал больше игроков, чем кто-либо еще
Главный тренер «Арсенала»
Арсен Венгер ответил на претензии о том, что он мало критикует своих игроков.
«Я работаю на высшем уровне уже 34 года. Вы можете представлять то, что вам угодно. Но я думаю, мы воспитали больше игроков, чем кто-либо еще. Посмотрите на карьеры игроков, которые уходили от нас. Думаю, мы один из тех клубов, которые развивают игроков и их лучшие качества.
Мы ведем большую битву в премьер-лиге и Лиге чемпионов. Также мы продолжаем играть в Кубке Англии. Будет сложно попасть в зону Лиги чемпионов, но у нас достаточно уровня для этого», – приводит The Guardian слова Венгера.
Напомним, после 24 туров «Арсенал» занимает четвертое место, опережая на одно очко «Ливерпуль».
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